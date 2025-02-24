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Дубль Иско и два удаления. Хетафе - Бетис 1:2. Видео голов и обзор матча

Испания
Обновлено

Насыщенная игра

Дубль Иско и два удаления. Хетафе - Бетис 1:2. Видео голов и обзор матча

Getty Images/Global Images Ukraine

Александр Бураков Автор UA-Футбол
Новина українською

"Бетис" одержал минимальную победу над "Хетафе" в 25-м туре чемпионаа Испании.

Победу "огурцам" принесли два гола звездного полузащитника Иско.

На последних минутах красные карточки перед собой увидели вингер "Бетиса" Антони и защитник "Хетафе" Домингуш Дуарте.

Примера. 25-й тур

"Хетафе" - "Бетис" 1:2

Голы: Майораль, 82 - Иско, 18, 77 (пен.)

Удаление: Дуарте, 90+6 — Антони, 90+4

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