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Дубль Иско и два удаления. Хетафе - Бетис 1:2. Видео голов и обзор матча
Насыщенная игра
Getty Images/Global Images Ukraine
"Бетис" одержал минимальную победу над "Хетафе" в 25-м туре чемпионаа Испании.
Победу "огурцам" принесли два гола звездного полузащитника Иско.
На последних минутах красные карточки перед собой увидели вингер "Бетиса" Антони и защитник "Хетафе" Домингуш Дуарте.
Примера. 25-й тур
"Хетафе" - "Бетис" 1:2
Голы: Майораль, 82 - Иско, 18, 77 (пен.)
Удаление: Дуарте, 90+6 — Антони, 90+4
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