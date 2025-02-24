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Барселона планирует продлить контракт со своим юным талантом

Испания

Продолжаются переговоры

Барселона планирует продлить контракт со своим юным талантом

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

"Барселона" достигла принципиальной договоренности с юным талантом Ламином Ямалем о продлении контракта.

По информации Mundo Deportivo, новое соглашение будет рассчитано до 2030 года.

Сейчас стороны продолжают обсуждать финансовую сторону сотрудничества. Известно, что сейчас зарплата Ямаля является минимальной для игрока основного состава, а бонусы превышают его оклад.

Ямаль в текущем сезоне сыграл 33 матча, в которых забил 11 голов и отдал 16 результативных передач.

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Барселона Ламин Ямаль
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Источник:
Mundo Deportivo
Опубликовал: Екатерина Власова
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