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Барселона планирует продлить контракт со своим юным талантом
Продолжаются переговоры
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
"Барселона" достигла принципиальной договоренности с юным талантом Ламином Ямалем о продлении контракта.
По информации Mundo Deportivo, новое соглашение будет рассчитано до 2030 года.
Сейчас стороны продолжают обсуждать финансовую сторону сотрудничества. Известно, что сейчас зарплата Ямаля является минимальной для игрока основного состава, а бонусы превышают его оклад.
Ямаль в текущем сезоне сыграл 33 матча, в которых забил 11 голов и отдал 16 результативных передач.
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Источник:Mundo Deportivo
Опубликовал: Екатерина Власова
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