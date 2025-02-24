Реал не планирует летом подписывать новых центральных защитников

"Реал Мадрид" не планирует летом подписывать новых центральных защитников. Об этом пишет издание Marca.

По информации источника, испанский клуб делает ставку на молодых игроков из академии, которые уже проявили себя в этом сезоне.

Впрочем, окончательное решение будет зависеть от того, как восстановится после травмы Давид Алаба и сможет ли вернуться в форму Эдер Милитао, который перенес две операции на колене.