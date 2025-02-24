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Тренер Барселоны рассказал, сыграет ли Ямаль против Атлетико в Кубке Испании

Испания

Нам придется немного подождать, чтобы узнать это (с)

Тренер Барселоны рассказал, сыграет ли Ямаль против Атлетико в Кубке Испании

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Накануне важного матча полуфинала Кубка Испании против мадридского "Атлетико" главный тренер "Барселоны" Ханси Флик рассказал о состоянии вингера команды Ламина Ямаля.

"Нам придется немного подождать, чтобы узнать, сможет ли он играть. Я рассматриваю эту ситуацию как положительную из-за того, что сказал врач. И мы хотим, чтобы он был частью команды", - сказал Флик.

Напомним, что в матче с "Лас-Пальмасом" Ламин получил повреждение. Во втором тайме игроку на ногу наступил защитник команды соперника.

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Барселона Ханси Флик Ламин Ямаль
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1 голосов
Источник:
Fabrizio Romano
Опубликовал: Екатерина Власова
Комментарии
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Море23 (Одесса)
24.02.2025 в 18:55
А судья даже карточку не дал
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Комментарии 6
Море23 (Одесса)
24.02.2025 в 18:55
А судья даже карточку не дал
Ответить
0
0
Море23 (Одесса)
24.02.2025 в 18:54
Кубок можно и вторым составом играть
Ответить
0
0
avatar
Bаrcelinius
24.02.2025 в 18:48
На пацанах всё быстро заживает. Если царапина, то куйня, главное, шоб не ушиб.
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1
0
avatar
Darian Clark (Montreal - Quebec)
24.02.2025 в 18:22
В соц сетях есть фото голеностопа Ламина. Весь в крови.
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2
2
avatar
Просто Квашин (Харків)
24.02.2025 в 18:33
На м'ясо на бойню здати.....
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0
3
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Bаrcelinius
24.02.2025 в 18:46
Тебя на мыло.
 
2
0

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