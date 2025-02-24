Тренер Барселоны рассказал, сыграет ли Ямаль против Атлетико в Кубке Испании

Накануне важного матча полуфинала Кубка Испании против мадридского "Атлетико" главный тренер "Барселоны" Ханси Флик рассказал о состоянии вингера команды Ламина Ямаля.

"Нам придется немного подождать, чтобы узнать, сможет ли он играть. Я рассматриваю эту ситуацию как положительную из-за того, что сказал врач. И мы хотим, чтобы он был частью команды", - сказал Флик.