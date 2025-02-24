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Тренер Барселоны рассказал, сыграет ли Ямаль против Атлетико в Кубке Испании
Нам придется немного подождать, чтобы узнать это (с)
Getty Images/Global Images Ukraine
Накануне важного матча полуфинала Кубка Испании против мадридского "Атлетико" главный тренер "Барселоны" Ханси Флик рассказал о состоянии вингера команды Ламина Ямаля.
"Нам придется немного подождать, чтобы узнать, сможет ли он играть. Я рассматриваю эту ситуацию как положительную из-за того, что сказал врач. И мы хотим, чтобы он был частью команды", - сказал Флик.
Напомним, что в матче с "Лас-Пальмасом" Ламин получил повреждение. Во втором тайме игроку на ногу наступил защитник команды соперника.
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