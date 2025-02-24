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Флик - о матче против Атлетико: Они имеют лучшую защиту, это будет тяжелая игра

Испания

Специалист ответил на вопросы журналистов

Флик - о матче против Атлетико: Они имеют лучшую защиту, это будет тяжелая игра

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Главный тренер "Барселоны" Ханси Флик высказался о первом матче полуфинала Кубка Испании, где команда сыграет против мадридского "Атлетико".

"Это новая игра, мы начинаем с нуля. Это отличная команда, они вложили много денег, и поэтому имеют отличный состав. Они имеют лучшую защиту, это будет тяжелая игра.

Мы хотим выиграть матч, остальное для меня не имеет значения. Мы играем дома, поэтому, надеюсь, будем играть при полном стадионе, потому что это нам нужно", - сказал Флик.

Напомним, что поединок "Барселона" - "Атлетико Мадрид" состоится 25 февраля в 22:30 по Киеву.

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Атлетико (Мадрид) Барселона Ханси Флик
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Источник:
Mundo Deportivo
Опубликовал: Екатерина Власова
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