Флик - о матче против Атлетико: Они имеют лучшую защиту, это будет тяжелая игра

Главный тренер "Барселоны" Ханси Флик высказался о первом матче полуфинала Кубка Испании, где команда сыграет против мадридского "Атлетико".

"Это новая игра, мы начинаем с нуля. Это отличная команда, они вложили много денег, и поэтому имеют отличный состав. Они имеют лучшую защиту, это будет тяжелая игра.

Мы хотим выиграть матч, остальное для меня не имеет значения. Мы играем дома, поэтому, надеюсь, будем играть при полном стадионе, потому что это нам нужно", - сказал Флик.