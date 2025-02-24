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Президент Ла Лиги: Ольмо не должен доигрывать сезон Ла Лиги в составе Барселоны
Ла Лига против регистрации Дани Ольмо в Барселоне
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Президент Ла Лиги Хавьер Тебас высказался о регистрации Дани Ольмо в "Барселоне".
"Дани Ольмо не должен доигрывать сезон Ла Лиги в составе "Барселоны". Мы подали апелляцию, чтобы отозвать его регистрацию", - сказал Тебас.
Напомним, что Высший спортивный совет Испании (CSD) разрешил "Барселоне" временно зарегистрировать Дани Ольмо и Пау Виктора на вторую часть сезона 2024/25.
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Источник:Sport
Опубликовал: Екатерина Власова
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Просто Квашин (Харків)
24.02.2025 в 18:53
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