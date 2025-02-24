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Президент Ла Лиги: Ольмо не должен доигрывать сезон Ла Лиги в составе Барселоны

Испания

Ла Лига против регистрации Дани Ольмо в Барселоне

Президент Ла Лиги: Ольмо не должен доигрывать сезон Ла Лиги в составе Барселоны

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Президент Ла Лиги Хавьер Тебас высказался о регистрации Дани Ольмо в "Барселоне".

"Дани Ольмо не должен доигрывать сезон Ла Лиги в составе "Барселоны". Мы подали апелляцию, чтобы отозвать его регистрацию", - сказал Тебас.

Напомним, что Высший спортивный совет Испании (CSD) разрешил "Барселоне" временно зарегистрировать Дани Ольмо и Пау Виктора на вторую часть сезона 2024/25.

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Барселона Хавьер Тебас Дани Ольмо
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Источник:
Sport
Опубликовал: Екатерина Власова
Комментарии
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Просто Квашин (Харків)
24.02.2025 в 18:53
Барсел0х - путінський прихвостень, син повії та карманника. Ненавидить Україну, українців та все те, чим ми пишаємось. Активно пропагандує "руZZкий мір", постійно гадить на українську владу, регулярно постить фейки про українців та наші славні ЗСУ. З впертістю осла рекламує "щасливе життя в росії", як там добре та заможно живуть ка.цапи та як про них дбає бункерний фюрер-педофіл. Це пропутінське чудо в пір'ї з Кривого Рогу ніде не працює, регулярно відбирає в престарілої матері копійчану пенсію та пропиває її. Неодноразовий клієнт нарядів поліції, так як не раз бив матір - вимагаючи коштів на попойки... 21 лютого, за три дні до 3-ї річниці віроломного нападу ху.йла на Україну, пархата наволоч, разом з сіфілісною подругою шарлоткою висміювали бійців ЗСУ на передовій, глумилися над загиблими...
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Комментарии 7
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Просто Квашин (Харків)
24.02.2025 в 18:53
Барсел0х - путінський прихвостень, син повії та карманника. Ненавидить Україну, українців та все те, чим ми пишаємось. Активно пропагандує "руZZкий мір", постійно гадить на українську владу, регулярно постить фейки про українців та наші славні ЗСУ. З впертістю осла рекламує "щасливе життя в росії", як там добре та заможно живуть ка.цапи та як про них дбає бункерний фюрер-педофіл. Це пропутінське чудо в пір'ї з Кривого Рогу ніде не працює, регулярно відбирає в престарілої матері копійчану пенсію та пропиває її. Неодноразовий клієнт нарядів поліції, так як не раз бив матір - вимагаючи коштів на попойки... 21 лютого, за три дні до 3-ї річниці віроломного нападу ху.йла на Україну, пархата наволоч, разом з сіфілісною подругою шарлоткою висміювали бійців ЗСУ на передовій, глумилися над загиблими...
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Просто Квашин (Харків)
24.02.2025 в 18:51
Ну не зря ж за них топлять наші лугандонські "друзі" -- оленяче стадо пітінський ху.єсо.сів.....
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3
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Bаrcelinius
24.02.2025 в 18:50
Кто б этому тебасу в е@ало заехал, а? Достал он своей простотой.
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1
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Просто Квашин (Харків)
24.02.2025 в 18:53
В'їба.ть би тобі, пархата путінська макака, щоб язиком подавився, урод....
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Dr. House (Поділля)
24.02.2025 в 18:40
. Взяли бабла , а тепер типу дають задню, коли вже пох. Негрейри рулять
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Bаrcelinius
24.02.2025 в 18:52
А у вас негры.
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Просто Квашин (Харків)
24.02.2025 в 19:00
Будеш скалиться, пархата путінська обрізана макака, загубиш останні 4 зуба... Зрозумів заднєпривідний бабуїн ???
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