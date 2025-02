Ла Лига назвала имя лучшего тренера февраля

Главный тренер "Барселоны" Ханси Флик на свое 60-летие получил особый подарок - Ла Лига официально признала немецкого специалиста лучшим тренером февраля.

Флик получил эту награду, опередив Хосе Бордаласа ("Хетафе") и Карлоса Корберана ("Валенсия"). Это уже третья награда Флика как тренера месяца в этом сезоне.

"Барселона" провела идеальный февраль, одержав победы во всех четырех матчах:

