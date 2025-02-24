  1. UA-Футбол ⚽
  2. Испания
  3. Ла Лига назвала имя лучшего тренера февраля
В тренде
Испания
Испания

Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Ла Лига назвала имя лучшего тренера февраля

Испания

Ханси Флик

Ла Лига назвала имя лучшего тренера февраля

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Главный тренер "Барселоны" Ханси Флик на свое 60-летие получил особый подарок - Ла Лига официально признала немецкого специалиста лучшим тренером февраля.

Читайте такжеТренер Барселоны рассказал, сыграет ли Ямаль против Атлетико в Кубке Испании

Флик получил эту награду, опередив Хосе Бордаласа ("Хетафе") и Карлоса Корберана ("Валенсия"). Это уже третья награда Флика как тренера месяца в этом сезоне.

"Барселона" провела идеальный февраль, одержав победы во всех четырех матчах:

  • "Алавес" (1:0)
  • "Севилья" (1:4)
  • "Райо Вальекано" (1:0)
  • "Лас-Пальмас" (0:2)
По теме
yellow-arrow
Барселона – Атлетико. Анонс и прогноз матча кубка Испании на 25.02.2025
yellow-arrow
Флик - о матче против Атлетико: Они имеют лучшую защиту, это будет тяжелая игра
yellow-arrow
Президент Ла Лиги: Ольмо не должен доигрывать сезон Ла Лиги в составе Барселоны
Барселона Ханси Флик
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Ла Ліга
Опубликовал: Екатерина Власова
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Dr. House (Поділля)
24.02.2025 в 19:48
Зробили підарунок
Ответить
0
1
Вернуться к новостям
Комментарии 1
Dr. House (Поділля)
24.02.2025 в 19:48
Зробили підарунок
Ответить
0
1

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000
На сайт
2
5 000
На сайт
3
150 000
На сайт
4
35 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости