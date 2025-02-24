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Ла Лига назвала имя лучшего тренера февраля
Ханси Флик
Getty Images / Global Images Ukraine
Главный тренер "Барселоны" Ханси Флик на свое 60-летие получил особый подарок - Ла Лига официально признала немецкого специалиста лучшим тренером февраля.
Флик получил эту награду, опередив Хосе Бордаласа ("Хетафе") и Карлоса Корберана ("Валенсия"). Это уже третья награда Флика как тренера месяца в этом сезоне.
"Барселона" провела идеальный февраль, одержав победы во всех четырех матчах:
- "Алавес" (1:0)
- "Севилья" (1:4)
- "Райо Вальекано" (1:0)
- "Лас-Пальмас" (0:2)
???????? Coach of the Month on his BIRTHDAY!— LALIGA English (@LaLigaEN) February 24, 2025
???? @FCBarcelona boss, Hansi Flick is named #LALIGAEASPORTS ???????????????????? ???????? ???????????? ???????????????????? for February!#LALIGACOACHOFTHEMONTH | @Microsoft | #PREMIOSLALIGA
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