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Хави планирует вернуться к тренерской работе этим летом

Испания

Об этом пишет издание Relevo

Хави планирует вернуться к тренерской работе этим летом

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

После объявления об уходе из "Барселоны" в конце сезона 2023/24, Хави Эрнандес решил взять паузу в тренерской карьере. Однако, как сообщает Relevo, отдых испанского специалиста не будет длительным.

Хави планирует вернуться к работе уже этим летом, но имеет четкие критерии для своего следующего клуба. Специалист ищет интересный и амбициозный проект, а не временную работу.

Хави уверен в своих тренерских способностях и хочет усилить свою репутацию, выбрав правильный клуб.

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Источник:
Relevo
Опубликовал: Екатерина Власова
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