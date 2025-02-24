Хави планирует вернуться к тренерской работе этим летом

После объявления об уходе из "Барселоны" в конце сезона 2023/24, Хави Эрнандес решил взять паузу в тренерской карьере. Однако, как сообщает Relevo, отдых испанского специалиста не будет длительным.

Хави планирует вернуться к работе уже этим летом, но имеет четкие критерии для своего следующего клуба. Специалист ищет интересный и амбициозный проект, а не временную работу.

Хави уверен в своих тренерских способностях и хочет усилить свою репутацию, выбрав правильный клуб.