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Хави планирует вернуться к тренерской работе этим летом
Об этом пишет издание Relevo
Getty Images/Global Images Ukraine
После объявления об уходе из "Барселоны" в конце сезона 2023/24, Хави Эрнандес решил взять паузу в тренерской карьере. Однако, как сообщает Relevo, отдых испанского специалиста не будет длительным.
Хави планирует вернуться к работе уже этим летом, но имеет четкие критерии для своего следующего клуба. Специалист ищет интересный и амбициозный проект, а не временную работу.
Хави уверен в своих тренерских способностях и хочет усилить свою репутацию, выбрав правильный клуб.
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Источник:Relevo
Опубликовал: Екатерина Власова
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