Испания
Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
"Больше всего мне нравится..." Флик высказался о работе в Барселоне
Специалист выступил на пресс-конференции
Getty Images/Global Images Ukraine
Главный тренер "Барселоны" Ханси Флик поделился своими впечатлениями от работы в каталонском клубе.
"Что мне больше всего нравится в нас, так это то, что здесь мы являемся одним целым, не только игроки, но и персонал. Мы почти семья, и для меня это едва ли не самое главное. Каждый знает, что должен отдать за эту команду, а я - тот, кто должен ею руководить".
Напомним, что поединок "Барселона" - "Атлетико Мадрид" состоится 25 февраля в 22:30 по Киеву.
Читайте такжеЛа Лига назвала имя лучшего тренера февраля
По теме
Оцените этот материал:
Источник:Football-Еѕраna
Опубликовал: Екатерина Власова
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Популярное сейчас
- Основной хавбек Шахтера получил травму в матче с Левым Берегом
- Ванат отреагировал на слова Милевского после гола в ворота Карпат
- "Третьего шанса уже не будет". Суркис высказался о скандальном форварде Динамо
- Барселона мечтает о возвращении звездного игрока летом
- Ради любви: одна из самых красивых футболисток покинула свой клуб
- Шахтер - Левый Берег. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1На сайт
15 000
2На сайт
5 000
3На сайт
150 000
4На сайт
35 000