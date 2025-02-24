"Больше всего мне нравится..." Флик высказался о работе в Барселоне

Главный тренер "Барселоны" Ханси Флик поделился своими впечатлениями от работы в каталонском клубе.

"Что мне больше всего нравится в нас, так это то, что здесь мы являемся одним целым, не только игроки, но и персонал. Мы почти семья, и для меня это едва ли не самое главное. Каждый знает, что должен отдать за эту команду, а я - тот, кто должен ею руководить".