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"Больше всего мне нравится..." Флик высказался о работе в Барселоне

Испания

Специалист выступил на пресс-конференции

"Больше всего мне нравится..." Флик высказался о работе в Барселоне

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Главный тренер "Барселоны" Ханси Флик поделился своими впечатлениями от работы в каталонском клубе.

"Что мне больше всего нравится в нас, так это то, что здесь мы являемся одним целым, не только игроки, но и персонал. Мы почти семья, и для меня это едва ли не самое главное. Каждый знает, что должен отдать за эту команду, а я - тот, кто должен ею руководить".

Напомним, что поединок "Барселона" - "Атлетико Мадрид" состоится 25 февраля в 22:30 по Киеву.

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Источник:
Football-Еѕраna
Опубликовал: Екатерина Власова
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