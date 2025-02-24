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Тебас: Судейство в Ла Лиге нуждается в изменениях
Тебас высказался о ВАР
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Президент Ла Лиги Хавьер Тебас рассказал, что система VAR, которая призвана помогать арбитрам, пока работает неэффективно и приводит к многочисленным спорам.
"Все эти споры наносят вред соревнованию. ВАР существует для того, чтобы помогать, но впоследствии все исказилось. Теперь мы не знаем, в каких случаях ВАР используется, а каких нет.
Нельзя продолжать работу в обычном режиме, если что-то не работает. Нужны изменения. Я сказал судейскому корпусу, что мы не можем продолжать так же. Если мы это сделаем, ВАР будет использоваться лучше".
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