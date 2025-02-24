Тебас: Судейство в Ла Лиге нуждается в изменениях

Президент Ла Лиги Хавьер Тебас рассказал, что система VAR, которая призвана помогать арбитрам, пока работает неэффективно и приводит к многочисленным спорам.

"Все эти споры наносят вред соревнованию. ВАР существует для того, чтобы помогать, но впоследствии все исказилось. Теперь мы не знаем, в каких случаях ВАР используется, а каких нет.

Нельзя продолжать работу в обычном режиме, если что-то не работает. Нужны изменения. Я сказал судейскому корпусу, что мы не можем продолжать так же. Если мы это сделаем, ВАР будет использоваться лучше".