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Тебас: Судейство в Ла Лиге нуждается в изменениях

Испания

Тебас высказался о ВАР

Тебас: Судейство в Ла Лиге нуждается в изменениях

Фото: Getty Images / Автор: неизвестен

Екатерина Власова Автор UA-Футбол
Новина українською

Президент Ла Лиги Хавьер Тебас рассказал, что система VAR, которая призвана помогать арбитрам, пока работает неэффективно и приводит к многочисленным спорам.

"Все эти споры наносят вред соревнованию. ВАР существует для того, чтобы помогать, но впоследствии все исказилось. Теперь мы не знаем, в каких случаях ВАР используется, а каких нет.

Нельзя продолжать работу в обычном режиме, если что-то не работает. Нужны изменения. Я сказал судейскому корпусу, что мы не можем продолжать так же. Если мы это сделаем, ВАР будет использоваться лучше".

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