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Примера. Севилья – Мальорка 1:1. Андалусийцы теряют победу на последних минутах

Испания
Обновлено

Закономерная ничья середняков турнирной таблицы

Примера. Севилья – Мальорка 1:1. Андалусийцы теряют победу на последних минутах

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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В заключительном матче 25-го тура Примеры "Севилья" принимала "Мальорку"

Первый тайм прошел при небольшом преимуществе "Севильи", которое она сумела воплотить в гол уже в добавленное арбитром время. Отличился Салас.

Во втором тайме уже гораздо лучше выглядела "Мальорка", которая создала несколько голевых моментов, но долгое время не могла сравнять счет. В конце концов, уже в добавленное арбитром время Вальент восстановил паритет и установил окончательный счет в матче.

"Севилья" имеет теперь 32 очка и находится на 11-й позиции, а "Мальорка" с 35 баллами расположилась на 8-й строчке.

Примера. 25-й тур
Севилья - Мальорка 1:1
Голы: Салас, 45+2 - Валент, 90+1

Севилья: Нюланд – Кармона, Баде, Салас, Педроса – Ньигес, Соу (Агуме, 83), Санчес (Буэно, 86) – Лукебакио, Ромеро, Варгас (Эджуке, 83).

Мальорка: Грейф - Маффео (Фернандес, 86), Вальент, Райльо, Копете, Мохика - Дардер (Санчес, 77), Маскарель, Родригес (Ларин, 77) - Асано (Наварро, 67), Мурики (Пратс, 7)

Предупреждения: Кармона, 90 - Дардер, 44, Мохика, 60, Райльо, 71.

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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Михаил Качайло
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