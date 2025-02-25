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Выручающий гол на 91-й минуте. Севилья - Мальорка 1:1. Видео голов и обзор матча

Испания

Без очков гости не уехали

Выручающий гол на 91-й минуте. Севилья - Мальорка 1:1. Видео голов и обзор матча

Getty Images/Global Images Ukraine

Александр Бураков Автор UA-Футбол
Новина українською

"Севилья" разошлась миром с "Мальоркой" в рамках 25-го тура чемпионата Испании.

В концовке первого тайма андалусийцы открыли счет, а на последних минутах встречи островитяне восстановили паритет.

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Примера. 25-й тур

"Севилья" - "Мальорка" 1:1

Голы: Салас, 45+2 - Валент, 90+1

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