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Выручающий гол на 91-й минуте. Севилья - Мальорка 1:1. Видео голов и обзор матча
Без очков гости не уехали
Getty Images/Global Images Ukraine
"Севилья" разошлась миром с "Мальоркой" в рамках 25-го тура чемпионата Испании.
В концовке первого тайма андалусийцы открыли счет, а на последних минутах встречи островитяне восстановили паритет.
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Примера. 25-й тур
"Севилья" - "Мальорка" 1:1
Голы: Салас, 45+2 - Валент, 90+1
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