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Возможность для Лунина. Куртуа не сыграет против Сосьедада в Кубке Испании
Игра состоится 26 февраля
Getty Images / Global Images Ukraine
Голкипер "Реала" Тибо Куртуа пропустит полуфинальный матч 1/2 финала Кубка Испании против "Реал Сосьедада", сообщает MadridXtra со ссылкой на Relevo.
Также не сыграет в этом поединке полузащитник Федерико Вальверде. Карло Анчелотти решил предоставить отдых двум футболистам, который испытывают определенный дискомфорт из-за большого количества матчей.
Отметим, что в предыдущем раунде Кубка Испании против "Леганеса" (3:2) ворота "сливочных" защищал украинец Андрей Лунин.
Напомним, первый матч "Реал Сосьедад" - "Реал" Мадрид состоится в среду, 26 февраля (начало - в 22:30). Вторая игра этой стадии турнира пройдет 1 апреля.
Стоит добавить, что в финале победитель этой пары сыграет с победителем пары "Барселона" -"Атлетико" Мадрид.
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