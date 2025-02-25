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Возможность для Лунина. Куртуа не сыграет против Сосьедада в Кубке Испании

Испания
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Игра состоится 26 февраля

Возможность для Лунина. Куртуа не сыграет против Сосьедада в Кубке Испании

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Голкипер "Реала" Тибо Куртуа пропустит полуфинальный матч 1/2 финала Кубка Испании против "Реал Сосьедада", сообщает MadridXtra со ссылкой на Relevo.

Также не сыграет в этом поединке полузащитник Федерико Вальверде. Карло Анчелотти решил предоставить отдых двум футболистам, который испытывают определенный дискомфорт из-за большого количества матчей.

Отметим, что в предыдущем раунде Кубка Испании против "Леганеса" (3:2) ворота "сливочных" защищал украинец Андрей Лунин.

Напомним, первый матч "Реал Сосьедад" - "Реал" Мадрид состоится в среду, 26 февраля (начало - в 22:30). Вторая игра этой стадии турнира пройдет 1 апреля.

Стоит добавить, что в финале победитель этой пары сыграет с победителем пары "Барселона" -"Атлетико" Мадрид.

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Реал Сосьедад (Сан-Себастьян) Тибо Куртуа Реал (Мадрид) Федерико Вальверде Андрей Лунин
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Источник:
MadridXtra
Опубликовал: Алина Ерофеева
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