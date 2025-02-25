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Атлетико сделал новое предложение по защитнику Барселоны

Испания

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Атлетико сделал новое предложение по защитнику Барселоны

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Как сообщает издание Diario Sport, руководство "Атлетико Мадрид" направило "Барселоне" новое предложение по выкупу защитника Клемана Лангле. Французский защитник не входил в планы Ганси Флика и его штаба, поэтому прошлым летом он перешел в "Атлетико" на правах годичной аренды. С тех пор он существенно улучшил свою репутацию.

После сложного старта в Мадриде из-за проблем с физической формой, последние недели стали для 29-летнего игрока прорывными. Лангле закрепился как важный элемент обороны Диего Симеоне. Это убедило руководство "Атлетико" предпринять шаги для его полноценного подписания.

Мадридский клуб направил "Барселоне" новое предложение, которое включает 5 миллионов евро, с учетом фиксированных бонусов и переменных выплат. Однако спортивный директор "Барселоны" Деку отклонил это предложение, поскольку клуб рассчитывает получить около 10 миллионов евро. Ожидается, что стороны в итоге договорятся о сумме в пределах 7-8 миллионов евро.

Добавим, что в этом сезоне Лангле сыграл 21 матч за "Атлетико" во всех турнирах, забив 2 гола и отдав 1 ассист.

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Источник:
Diario Sport
Опубликовал: Алексей Полищук
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