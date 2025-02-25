Карим Бензема раскрыл цели, которые он ставил перед собой после ухода Роналду из Реала

Бывший форвард мадридского "Реала" Карим Бензема рассказал о целях, которые он поставил перед собой после того, как Криштиану Роналду ушел из команды в 2018 году.

"Когда ушел Криштиану, который каждый сезон забивал по 50 голов, я сказал себе, что теперь для меня пришло время активизироваться. Я начал работать гораздо больше ради того результата, которого нам удалось достичь. Я понимал, что у меня есть талант, но появилось больше амбиций, чем раньше".

"Это нормально, что у меня появилась дополнительная ответственность. Я счастлив, что последнее изображение со мной в "Реале" — это изображение капитана, чемпиона и обладателя Золотого мяча. У меня были силы продолжать, но я предпочел уйти так, в правильное время", — приводит слова Бензема издание Daily Mail.

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Напомним, что Карим Бензема выступал за "Реал" в период с 2009 года по 2023 год, проведя 648 матчей за клуб во всех турнирах и отметившись 354 голами и 165 ассистами.