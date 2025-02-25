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Карим Бензема раскрыл цели, которые он ставил перед собой после ухода Роналду из Реала

Испания

Француз стал достойной заменой звездному португальцу

Карим Бензема раскрыл цели, которые он ставил перед собой после ухода Роналду из Реала

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Бывший форвард мадридского "Реала" Карим Бензема рассказал о целях, которые он поставил перед собой после того, как Криштиану Роналду ушел из команды в 2018 году.

"Когда ушел Криштиану, который каждый сезон забивал по 50 голов, я сказал себе, что теперь для меня пришло время активизироваться. Я начал работать гораздо больше ради того результата, которого нам удалось достичь. Я понимал, что у меня есть талант, но появилось больше амбиций, чем раньше".

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"Это нормально, что у меня появилась дополнительная ответственность. Я счастлив, что последнее изображение со мной в "Реале" — это изображение капитана, чемпиона и обладателя Золотого мяча. У меня были силы продолжать, но я предпочел уйти так, в правильное время", — приводит слова Бензема издание Daily Mail.

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Напомним, что Карим Бензема выступал за "Реал" в период с 2009 года по 2023 год, проведя 648 матчей за клуб во всех турнирах и отметившись 354 голами и 165 ассистами.

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Криштиану Роналду Карим Бензема Реал (Мадрид)
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Источник:
Daily Mail
Опубликовал: Андрей Журба
Комментарии
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Просто Квашин (Харків)
25.02.2025 в 12:25
ЛЕГЕНДА !!! Таких, в старій збанкрутілій ша.лаві, не було... !
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Комментарии 1
avatar
Просто Квашин (Харків)
25.02.2025 в 12:25
ЛЕГЕНДА !!! Таких, в старій збанкрутілій ша.лаві, не було... !
Ответить
0
0

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