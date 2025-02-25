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Барселона отказывается от подписания бомбардира Спортинга

Испания

Каталонский клуб делает ставку на Роберта Левандовского

Барселона отказывается от подписания бомбардира Спортинга

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Как сообщает издание Diario Sport, "Барселона" уже активировала опцию продления контракта поляка еще на год - даже до того, как игрок отыграл необходимое количество матчей для этого.

Как спортивное руководство, так и Ганси Флик стремились выразить доверие нападающему и дать четкий сигнал рынку: "девятка" в новом проекте клуба останется за поляком. Это означает, что этим летом "Барса" не будет делать инвестиций в позицию центрфорварда.

Главными неудачниками этого решения стали Виктор Дёкереш и Александер Исак. Оба игрока были предложены каталонцам, а в случае Дьокереша были даже реальные возможности существенно снизить цену до привлекательного уровня. Но "Барса" не будет рассматривать их кандидатуры.

"Барселона" также получит одностороннюю опцию продления соглашения с Левандовским еще на год, до 2027-го, в зависимости от его формы в следующем сезоне.

Неизменным остается один из главных трансферных приоритетов - подписание левого вингера. Фаворитом является Луис Диас из "Ливерпуля", но английский клуб требует за него не менее 80 миллионов евро. А это очень большие деньги для "Барселоны".

Добавим, что в этом сезоне на счету 36-летнего Левандовского 32 гола и 3 ассиста в 35 матчах во всех турнирах.

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Роберт Левандовский Барселона Виктор Дьёкереш
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Источник:
Diario Sport
Опубликовал: Алексей Полищук
Комментарии
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Просто Квашин (Харків)
25.02.2025 в 13:18
Ніщеброди... Дєнєг нєт, но ви дєржітєсь....
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Комментарии 1
avatar
Просто Квашин (Харків)
25.02.2025 в 13:18
Ніщеброди... Дєнєг нєт, но ви дєржітєсь....
Ответить
0
0

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