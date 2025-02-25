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Барселона - Атлетико. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Кубка Испании
Барселона - Атлетико: Смотреть онлайн трансляцию матча ⋉ 25.02.2025⋊ Кубок короля на UA-Футбол
Getty Images/Global Images Ukraine
На стадии 1/2 финала Кубка короля в первом матче "Барселона" будет принимать "Атлетико". Обе команды находятся в хорошей форме, поэтому останавливаться в шаге от финала кубка никто не собирается.
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Матч начнется в 22:30 по киевскому времени во вторник, 25-го февраля. Онлайн видеотрансляцию матча вы сможете посмотреть на телеканале MEGOGO Футбол 1.
Если у вас отсутствует возможность посмотреть поединок в прямом эфире, то предлагаем следить за ходом событий на поле с помощью текстовой трансляции от UA-Футбол.
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