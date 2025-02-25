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Барселона - Атлетико. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Кубка Испании

Испания

Барселона - Атлетико: Смотреть онлайн трансляцию матча ⋉ 25.02.2025⋊ Кубок короля на UA-Футбол

Барселона - Атлетико. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Кубка Испании

Getty Images/Global Images Ukraine

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На стадии 1/2 финала Кубка короля в первом матче "Барселона" будет принимать "Атлетико". Обе команды находятся в хорошей форме, поэтому останавливаться в шаге от финала кубка никто не собирается.

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Матч начнется в 22:30 по киевскому времени во вторник, 25-го февраля. Онлайн видеотрансляцию матча вы сможете посмотреть на телеканале MEGOGO Футбол 1.

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Трансляція матчу Барселона – Атлетіко
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Если у вас отсутствует возможность посмотреть поединок в прямом эфире, то предлагаем следить за ходом событий на поле с помощью текстовой трансляции от UA-Футбол.

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Атлетико (Мадрид) Барселона Кубок Испании смотреть футбол онлайн Кубок короля-2025
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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Алексей Полищук
Комментарии
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Просто Квашин (Харків)
25.02.2025 в 14:43
Старій каталонській збанкрутілій ша.лаві потрібно вказати на її місце, там де пасеться стадо пропутінських пі.дорів-барседрочерів під керівництвом барсел0ха --- біля параші... !
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Комментарии 1
avatar
Просто Квашин (Харків)
25.02.2025 в 14:43
Старій каталонській збанкрутілій ша.лаві потрібно вказати на її місце, там де пасеться стадо пропутінських пі.дорів-барседрочерів під керівництвом барсел0ха --- біля параші... !
Ответить
0
0

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