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Реал Сосьедад – Реал. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча кубка Испании
Реал Сосьедад – Реал: Где и когда смотреть онлайн трансляцию матча ⋉ 26.02.25 ⋊ Кубок короля на UA-Футбол
Getty Images/Global Images Ukraine
На стадии 1/2 финала Кубка короля в первом матче "Реал Сосьедад" будет принимать "Реал" из Мадрида. Баски занимают лишь 9-ю позицию в турнирной таблице Примеры, поэтому попытаются пробиться в еврокубки через кубок Испании. У мадридского "Реала" стоит задача победить во всех турнирах и пока "королевский клуб" имеет на это шансы.
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Поединок 1/2 финала кубка Испании сезона 2024/2025 "Реал Сосьедад" – "Реал" состоится в среду, 26 февраля 2025 года, в 22:30 Матч можно будет посмотреть на OTT-платформе MEGOGO, на телеканале Megogo Футбол-1.
Если у вас нет возможности смотреть видеоэфир – следите за ходом событий в матч-центре UA-Футбол.
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