Анчелотти высказался о будущем талантливого нападающего Реала

Главный тренер мадридского "Реала" Карло Анчелотти прокомментировал будущее Эндрика в команде.

У Эндрика прекрасное будущее. Он станет отличным нападающим. Я в этом не сомневаюсь ни на миг. У него другие навыки по сравнению с Родриго или Винисиусом Жуниором, однако он может стать отличным форвардом, который играет роль девятки. Нет никаких вопросов относительно будущего Эндрика в "Реале".