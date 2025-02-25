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Анчелотти высказался о будущем талантливого нападающего Реала
Бразилец получает недостаточное количество игрового времени в команде
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Главный тренер мадридского "Реала" Карло Анчелотти прокомментировал будущее Эндрика в команде.
У Эндрика прекрасное будущее. Он станет отличным нападающим. Я в этом не сомневаюсь ни на миг. У него другие навыки по сравнению с Родриго или Винисиусом Жуниором, однако он может стать отличным форвардом, который играет роль девятки. Нет никаких вопросов относительно будущего Эндрика в "Реале".
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В этом сезоне 18-летний Эндрик принял участие в 24 матчах за "Реал" во всех турнирах, забив 5 голов.
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