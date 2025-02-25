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Барселона нашла замену Левандовскому в АПЛ

Испания

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Барселона нашла замену Левандовскому в АПЛ

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

"Барселона" нашла замену Роберту Левандовскому в Английской Премьер-лиге.

Как сообщает издание Fichajes, 25-летний Дарвин Нуньес из "Ливерпуля" является идеальным кандидатом на замену Роберту Левандовскому в каталонском гранде. Главный тренер команды Ганс-Дитер Флик хочет видеть форварда сборной Уругвая в своей команде, однако мерсисайдцы не хотят отпускать своего игрока за меньше, чем 50 миллионов евро.

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Напомним, что действующий контракт Нуньеса с "красными" действует до лета 2028 года.

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В текущем сезоне Дарвин Нуньес забил 6 голов и отдал 5 ассистов в 35 матчах за "Ливерпуль" во всех турнирах. По версии авторитетного портала Transfermarkt, его стоимость оценивается в 65 миллионов евро.

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Барселона Ливерпуль Дарвин Нуньес
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Источник:
Fichajes
Опубликовал: Андрей Журба
Комментарии
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Просто Квашин (Харків)
25.02.2025 в 16:13
А каталонські банкрути спитали Нуньєса, чи хоче він півроку-рік бути не заявленим та ждати поки продадуть комусь ВІП-місця на стадіоні....
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Комментарии 2
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Просто Квашин (Харків)
25.02.2025 в 16:13
А каталонські банкрути спитали Нуньєса, чи хоче він півроку-рік бути не заявленим та ждати поки продадуть комусь ВІП-місця на стадіоні....
Ответить
1
0
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Spokoyno (Київ)
25.02.2025 в 15:49
65 млн за того хто маже більше ніж Роберт НІТ не куплять! Бо наразі на таку дорогу забаганку "Просто денег НЕТ!"
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