Барселона нашла замену Левандовскому в АПЛ

"Барселона" нашла замену Роберту Левандовскому в Английской Премьер-лиге.

Как сообщает издание Fichajes, 25-летний Дарвин Нуньес из "Ливерпуля" является идеальным кандидатом на замену Роберту Левандовскому в каталонском гранде. Главный тренер команды Ганс-Дитер Флик хочет видеть форварда сборной Уругвая в своей команде, однако мерсисайдцы не хотят отпускать своего игрока за меньше, чем 50 миллионов евро.

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Напомним, что действующий контракт Нуньеса с "красными" действует до лета 2028 года.

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В текущем сезоне Дарвин Нуньес забил 6 голов и отдал 5 ассистов в 35 матчах за "Ливерпуль" во всех турнирах. По версии авторитетного портала Transfermarkt, его стоимость оценивается в 65 миллионов евро.