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Реал Мадрид близок к соглашению с французским люксовым брендом

Испания

Еще один шаг в мир моды

Реал Мадрид близок к соглашению с французским люксовым брендом

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Как сообщает издание Relevo, французский люксовый бренд Louis Vuitton заменит Zegna в роли официального партнера "Реала".

Louis Vuitton будет одевать мадридцев и станет официальным партнером клуба в сфере роскошной одежды для путешествий. Таким образом, французская компания заменит Zegna, итальянский дом моды, который с 2022 года поставлял официальные костюмы для "сливочных".

Источники пока не раскрывают деталей сотрудничества между "Реалом" и Louis Vuitton, но официальное объявление ожидается в ближайшее время.

Добавим, что в сентябре прошлого года английский полузащитник "Реала" Джуд Беллингем стал официальным "другом Дома", подписав контракт с брендом.

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Источник:
Relevo
Опубликовал: Алексей Полищук
Комментарии
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Просто Квашин (Харків)
25.02.2025 в 16:10
Та то фігня... А ось барселона готується підписати контракт з ринком "Барабашово" з Харкова ! Він одягатиме каталонців та стане офіційним партнером клубу у сфері розкішного одягу для подорожей.
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Комментарии 1
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Просто Квашин (Харків)
25.02.2025 в 16:10
Та то фігня... А ось барселона готується підписати контракт з ринком "Барабашово" з Харкова ! Він одягатиме каталонців та стане офіційним партнером клубу у сфері розкішного одягу для подорожей.
Ответить
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