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Реал Мадрид близок к соглашению с французским люксовым брендом
Еще один шаг в мир моды
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Как сообщает издание Relevo, французский люксовый бренд Louis Vuitton заменит Zegna в роли официального партнера "Реала".
Louis Vuitton будет одевать мадридцев и станет официальным партнером клуба в сфере роскошной одежды для путешествий. Таким образом, французская компания заменит Zegna, итальянский дом моды, который с 2022 года поставлял официальные костюмы для "сливочных".
Источники пока не раскрывают деталей сотрудничества между "Реалом" и Louis Vuitton, но официальное объявление ожидается в ближайшее время.
Добавим, что в сентябре прошлого года английский полузащитник "Реала" Джуд Беллингем стал официальным "другом Дома", подписав контракт с брендом.
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