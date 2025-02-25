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Полузащитник Ман Сити может перейти в Атлетико

Испания

Хорват появился в трансферных планах мадридцев

Полузащитник Ман Сити может перейти в Атлетико

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Матео Ковачич - один из игроков, которого руководство "Атлетико Мадрид" рассматривает в летнее трансферное окно.

Сейчас будущее таких футболистов, как Родриго Де Пауль, остается под вопросом. Несмотря на его уровень игры, аргентинец не является незаменимым в команде. К тому же проблемы за пределами поля, преследовавшие его последние сезоны, могут ускорить решение о расставании. Если в "Атлетико" поступит выгодное предложение, клуб готов его продать.

В этой ситуации Ковачич рассматривается как усиление для центра поля. Хорват не является ключевым игроком в "Манчестер Сити" и стал одним из тех, на кого возлагают ответственность за неудачный сезон.

Это делает его интересной опцией на рынке. Более того, сам Ковачич хочет вернуться в Мадрид и уже несколько недель назад предложил свои услуги "Атлетико". Это еще больше привлекло внимание мадридцев, которые уже начали переговоры с "Манчестер Сити" относительно возможного трансфера.

По предварительным оценкам, сделка может обойтись примерно в 30 миллионов евро.

Добавим, что в этом сезоне 30-летний полузащитник забил 5 голов и отдал 1 ассист в 31 матче за "Сити" во всех турнирах.

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Атлетико (Мадрид) Манчестер Сити Матео Ковачич
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Источник:
TodoFichajes
Опубликовал: Алексей Полищук
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