Полузащитник Ман Сити может перейти в Атлетико

Матео Ковачич - один из игроков, которого руководство "Атлетико Мадрид" рассматривает в летнее трансферное окно.

Сейчас будущее таких футболистов, как Родриго Де Пауль, остается под вопросом. Несмотря на его уровень игры, аргентинец не является незаменимым в команде. К тому же проблемы за пределами поля, преследовавшие его последние сезоны, могут ускорить решение о расставании. Если в "Атлетико" поступит выгодное предложение, клуб готов его продать.

В этой ситуации Ковачич рассматривается как усиление для центра поля. Хорват не является ключевым игроком в "Манчестер Сити" и стал одним из тех, на кого возлагают ответственность за неудачный сезон.

Это делает его интересной опцией на рынке. Более того, сам Ковачич хочет вернуться в Мадрид и уже несколько недель назад предложил свои услуги "Атлетико". Это еще больше привлекло внимание мадридцев, которые уже начали переговоры с "Манчестер Сити" относительно возможного трансфера.

По предварительным оценкам, сделка может обойтись примерно в 30 миллионов евро.

Добавим, что в этом сезоне 30-летний полузащитник забил 5 голов и отдал 1 ассист в 31 матче за "Сити" во всех турнирах.