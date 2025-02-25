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Роналду планирует приобрести один из клубов Ла Лиги
В этом ему помогут инвесторы из Саудовской Аравии
Getty Images/Global Images Ukraine
Нападающий "Аль-Насра" Криштиану Роналду намерен приобрести испанский футбольный клуб "Валенсия", который сейчас переживает серьезный финансовый кризис. Об этом пишет TCR в сети X.
По информации источника, в этом деле ему помогут инвесторы из Саудовской Аравии, в частности, большую часть средств выделит принц Мухаммед ибн Салман.
В то же время Роналду вложит собственные деньги в развитие клуба, взяв на себя управление.
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Источник:TCR.
Опубликовал: Екатерина Власова
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