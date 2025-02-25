Роналду планирует приобрести один из клубов Ла Лиги

Нападающий "Аль-Насра" Криштиану Роналду намерен приобрести испанский футбольный клуб "Валенсия", который сейчас переживает серьезный финансовый кризис. Об этом пишет TCR в сети X.

По информации источника, в этом деле ему помогут инвесторы из Саудовской Аравии, в частности, большую часть средств выделит принц Мухаммед ибн Салман.

В то же время Роналду вложит собственные деньги в развитие клуба, взяв на себя управление.