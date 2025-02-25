Вне конкуренции. Ла Лига назвала лучшего молодого игрока месяца

Ла Лига назвала лучшего игрока месяца до 23-х лет.

Им стал вингер "Барселоны" Ламин Ямаль. Он опередил Хави Герру ("Валенсия"), Уче ("Хетафе"), Хави Родригеса ("Сельта") и Хесуса Родригеса ("Реал Бетис").

Ямаль в феврале отдал 2 ассиста – в матчах против "Алавеса" и "Лас-Пальмаса". Также он завершил 11 из 21 дриблинга в матче против "Алавеса", побив рекорд Лионеля Месси, составляющий 10 дриблингов в одном матче.

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В этом сезоне Ламин Ямаль сыграл в 22-х матчах Ла Лиги, в которых забил 5 голов и отдал 12 голевых передач.