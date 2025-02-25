Анчелотти: Президент Ла Лиги слишком много говорит о Реале

Главный тренер мадридского "Реала" Карло Анчелотти выступил с критикой в адрес президента Ла Лиги Хавьера Тебаса, обвинив его в излишнем внимании к своему клубу.

"Президент Тебас слишком много говорит о "Реале". Он презирает миллионы мадридцев. Президент должен сосредоточиться на различных проблемах испанского футбола", - сказал Карло.

Добавим, что недавно Хавьер Тебас рассказал , что система VAR, которая призвана помогать арбитрам, пока работает неэффективно и приводит к многочисленным спорам.