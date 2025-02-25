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Анчелотти: Президент Ла Лиги слишком много говорит о Реале
Специалист выступил на пресс-конференции
Getty Images/Global Images Ukraine
Главный тренер мадридского "Реала" Карло Анчелотти выступил с критикой в адрес президента Ла Лиги Хавьера Тебаса, обвинив его в излишнем внимании к своему клубу.
"Президент Тебас слишком много говорит о "Реале". Он презирает миллионы мадридцев. Президент должен сосредоточиться на различных проблемах испанского футбола", - сказал Карло.
Добавим, что недавно Хавьер Тебас
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