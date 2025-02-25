  1. UA-Футбол ⚽
  2. Испания
  3. Анчелотти: Президент Ла Лиги слишком много говорит о Реале
В тренде
Испания
Испания

Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Анчелотти: Президент Ла Лиги слишком много говорит о Реале

Испания

Специалист выступил на пресс-конференции

Анчелотти: Президент Ла Лиги слишком много говорит о Реале

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Главный тренер мадридского "Реала" Карло Анчелотти выступил с критикой в адрес президента Ла Лиги Хавьера Тебаса, обвинив его в излишнем внимании к своему клубу.

"Президент Тебас слишком много говорит о "Реале". Он презирает миллионы мадридцев. Президент должен сосредоточиться на различных проблемах испанского футбола", - сказал Карло.

Добавим, что недавно Хавьер Тебас рассказал, что система VAR, которая призвана помогать арбитрам, пока работает неэффективно и приводит к многочисленным спорам.

Читайте такжеВне конкуренции. Ла Лига назвала лучшего молодого игрока месяца
По теме
yellow-arrow
Роналду планирует приобрести один из клубов Ла Лиги
yellow-arrow
Вне конкуренции. Ла Лига назвала лучшего молодого игрока месяца
yellow-arrow
Полузащитник Ман Сити может перейти в Атлетико
Карло Анчелотти Реал (Мадрид) Ла Лига Хавьер Тебас
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Fabrizio Romano
Опубликовал: Екатерина Власова
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
ANESTEZIO (Вінниця )
25.02.2025 в 17:57
Карло, ну по- перше Реал самий крутезний клуб в Іспанії і один із найкрутезніших в світі, якщо ненайкрутезніший, тому Тебас про Реал і говорить, а по-друге Тебасу потрібно відробляти негрейрівські кошти, тому він і дзявкає на Королей, як та Алєняча шавка ніби з МонРеалю тут на ресурсі
Ответить
0
0
Вернуться к новостям
Комментарии 1
ANESTEZIO (Вінниця )
25.02.2025 в 17:57
Карло, ну по- перше Реал самий крутезний клуб в Іспанії і один із найкрутезніших в світі, якщо ненайкрутезніший, тому Тебас про Реал і говорить, а по-друге Тебасу потрібно відробляти негрейрівські кошти, тому він і дзявкає на Королей, як та Алєняча шавка ніби з МонРеалю тут на ресурсі
Ответить
0
0

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000
На сайт
2
5 000
На сайт
3
150 000
На сайт
4
35 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости