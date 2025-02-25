Анчелотти - о будущем Модрича: Легенды имеют право делать все, что они хотят

Главный тренер "Реала" Карло Анчелотти прокомментировал будущее полузащитника команды Луки Модрича.

"Это тема, которую он обсудит с клубом. Легенды имеют право делать все, что они хотят. Это идея клуба", - сказал Карло.

Добавим, что у Луки текущий контракт с "Реалом" рассчитан до 30 июня 2025 года. Модрич в текущем сезоне сыграл 39 матчей, в которых забил 4 гола и отдал 6 ассистов.