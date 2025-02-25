  1. UA-Футбол ⚽
  2. Испания
  3. Реал Мадрид заинтересовался новичком Пари Сен-Жермен
В тренде
Испания
Испания

Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Реал Мадрид заинтересовался новичком Пари Сен-Жермен

Испания

Испанский клуб интересуется Вильяном Пачо

Реал Мадрид заинтересовался новичком Пари Сен-Жермен

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Мадридский "Реал" обратил внимание на эквадорского центрального защитника "Пари Сен-Жермен" Вильяна Пачо. Об этом сообщает Fichajes.

23-летний футболист, который перешел в "ПСЖ" из "Айнтрахта" летом 2024 года за 40 миллионов евро, своей уверенной игрой в составе парижан привлек внимание королевского клуба.

Напомним, что в текущем сезоне 2024/25 Пачо провел 34 матча на клубном уровне, отметившись 1 голевой передачей.

Читайте такжеАнчелотти - о будущем Модрича: Легенды имеют право делать все, что они хотят
По теме
yellow-arrow
Анчелотти - о будущем Модрича: Легенды имеют право делать все, что они хотят
yellow-arrow
Анчелотти: Президент Ла Лиги слишком много говорит о Реале
yellow-arrow
Роналду планирует приобрести один из клубов Ла Лиги
Реал (Мадрид) Пари Сен-Жермен Вильям Пачо
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Fichajes
Опубликовал: Екатерина Власова
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000
На сайт
2
5 000
На сайт
3
150 000
На сайт
4
35 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости