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Реал Мадрид заинтересовался новичком Пари Сен-Жермен
Испанский клуб интересуется Вильяном Пачо
Getty Images/Global Images Ukraine
Мадридский "Реал" обратил внимание на эквадорского центрального защитника "Пари Сен-Жермен" Вильяна Пачо. Об этом сообщает Fichajes.
23-летний футболист, который перешел в "ПСЖ" из "Айнтрахта" летом 2024 года за 40 миллионов евро, своей уверенной игрой в составе парижан привлек внимание королевского клуба.
Напомним, что в текущем сезоне 2024/25 Пачо провел 34 матча на клубном уровне, отметившись 1 голевой передачей.
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Источник:Fichajes
Опубликовал: Екатерина Власова
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