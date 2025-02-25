Реал Мадрид заинтересовался новичком Пари Сен-Жермен

Мадридский "Реал" обратил внимание на эквадорского центрального защитника "Пари Сен-Жермен" Вильяна Пачо. Об этом сообщает Fichajes.

23-летний футболист, который перешел в "ПСЖ" из "Айнтрахта" летом 2024 года за 40 миллионов евро, своей уверенной игрой в составе парижан привлек внимание королевского клуба.

Напомним, что в текущем сезоне 2024/25 Пачо провел 34 матча на клубном уровне, отметившись 1 голевой передачей.