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"Анчелотти, жаль, что они используют тебя таким образом". Президент Ла Лиги ответил тренеру Реала

Испания

Хавьер написал пост в Х

"Анчелотти, жаль, что они используют тебя таким образом". Президент Ла Лиги ответил тренеру Реала

Фото: Getty Images / Автор: неизвестен

Новина українською

Президент Ла Лиги Хавьер Тебас не остался в стороне от комментариев Карло Анчелотти в свой адрес.

"Карло, всем известно, что институции отражаются в том, что делают и говорят их лидеры. А в футболе - тем более. Так что, когда я сказал, что "Реал Мадрид" стал клубом-плаксой, я, очевидно, имел в виду тот факт, что именно его лидеры конструируют этот виктимный и конспирологический нарратив: "сфальсифицированное соревнование", "предвзятость всех арбитров - антимадридская", "они все против "Реала"...

Странно, не так ли? Потому что эта речь, кроме неуважения к конкуренции, также является неуважением к клубам, которые победили вас на поле, или потому, что они были лучше, или просто потому, что им повезло больше. Это неуважение к миллионам болельщиков.

Я болею за "Мадрид" с детства, и весь этот нарратив, который продвигает руководство, противоречит ценностям, которые мы всегда знали.

Карло, очень обидно, что они используют тебя для этого, учитывая твой опыт", - написал Тебас в Х.

Читайте такжеАнчелотти: Президент Ла Лиги слишком много говорит о Реале
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Карло Анчелотти Реал (Мадрид) Ла Лига Хавьер Тебас
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Источник:
Tebasjavier
Опубликовал: Екатерина Власова
Комментарии
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Просто Квашин (Харків)
25.02.2025 в 20:04
Ну і єба..ло в цього корупціонера.... Цеглину просить...
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Комментарии 1
avatar
Просто Квашин (Харків)
25.02.2025 в 20:04
Ну і єба..ло в цього корупціонера.... Цеглину просить...
Ответить
0
0

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