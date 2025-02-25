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Огненный полуфинал Кубка Испании. Барселона и Атлетико объявили стартовые составы

Испания

Матч начнётся в 22:30 по киевскому времени

Огненный полуфинал Кубка Испании. Барселона и Атлетико объявили стартовые составы

Новина українською

В Кубке Испании состоится первый полуфинальный матч. "Барселона" принимает "Атлетико".

Ханси Флик выбрал на матч следующий состав:

Диего Симеоне выпустил с первых минут следующих 11-ти футболистов.

"Барселона" в 1/4 финала выбила из турнира "Валенсию" со счётом 5:0. "Атлетико" оказался сильнее "Хетафе" и прошёл в полуфинал с таким же счётом.

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Напомним, что полуфинал Кубка Испании состоит из двух матчей. Ответный поединок пройдёт 2 апреля.

Во втором полуфинале 26 февраля встретятся "Реал Сосьедад" и "Реал Мадрид".

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Первый полуфинал. Барселона - Атлетико. Текстовая трансляция матча Кубка Испании
Атлетико (Мадрид) Барселона Кубок Испании
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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Владислав Прийменко
Комментарии
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Spokoyno (Київ)
25.02.2025 в 21:55
Левандовський на лаві і це вірний варіант... Нехай Торрес перший тайм поноситься... посмикає захист гостей! А при потребі Роберта можна і у другому таймі випустити! Ну не тягне наразі Лева дві гри на тиждень.
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Комментарии 1
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Spokoyno (Київ)
25.02.2025 в 21:55
Левандовський на лаві і це вірний варіант... Нехай Торрес перший тайм поноситься... посмикає захист гостей! А при потребі Роберта можна і у другому таймі випустити! Ну не тягне наразі Лева дві гри на тиждень.
Ответить
0
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