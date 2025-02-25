Огненный полуфинал Кубка Испании. Барселона и Атлетико объявили стартовые составы

В Кубке Испании состоится первый полуфинальный матч. "Барселона" принимает "Атлетико".

Ханси Флик выбрал на матч следующий состав:

Диего Симеоне выпустил с первых минут следующих 11-ти футболистов.

Estos son los ???????? ???????????????????????????????????? que nos representarán de inicio a esta noche. pic.twitter.com/vgNfoDQgtu — Atlético de Madrid (@Atleti) February 25, 2025

"Барселона" в 1/4 финала выбила из турнира "Валенсию" со счётом 5:0. "Атлетико" оказался сильнее "Хетафе" и прошёл в полуфинал с таким же счётом.

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Напомним, что полуфинал Кубка Испании состоит из двух матчей. Ответный поединок пройдёт 2 апреля.

Во втором полуфинале 26 февраля встретятся "Реал Сосьедад" и "Реал Мадрид".