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Бетис планирует подать апелляцию на красную карточку своего бразильского вингера

Испания

Об этом пишет Mundo Deportivo

Бетис планирует подать апелляцию на красную карточку своего бразильского вингера

Getty Images / Global Images Ukraine

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Бразильский вингер "Бетиса" Антони получил красную карточку в матче 25-го тура Ла Лиги против "Хетафе" (1:2).

По информации Mundo Deportivo, "Бетис" планирует подать апелляцию на красную карточку Антони, считая ее несправедливой.

Сам футболист также не согласен с решением арбитра.

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Хетафе Бетис (Севилья) Антони
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Источник:
Mundo Deportivo
Опубликовал: Екатерина Власова
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