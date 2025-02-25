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Бетис планирует подать апелляцию на красную карточку своего бразильского вингера
Об этом пишет Mundo Deportivo
Getty Images / Global Images Ukraine
Бразильский вингер "Бетиса" Антони получил красную карточку в матче 25-го тура Ла Лиги против "Хетафе" (1:2).
По информации Mundo Deportivo, "Бетис" планирует подать апелляцию на красную карточку Антони, считая ее несправедливой.
Сам футболист также не согласен с решением арбитра.
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Источник:Mundo Deportivo
Опубликовал: Екатерина Власова
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