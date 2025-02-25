В четвёртый раз. Атлетико в Кубке Испании повторил клубное достижение

"Атлетико" в Кубке Испании повторил клубное достижение в четвёртый раз.

В матче против "Барселоны" "Атлетико" забил два гола в первые шесть минут матча. Это случилось в четвёртый раз для "матрасников" в любом турнире под руководством Диего Симеоне.

По информации Opta, впервые это было в матче Ла Лиги против "Лас-Пальмаса" в августе 2017 года. На третьей минуте отметился Анхель Корреа, а на пятой минуте удвоил счёт Янник Караско. Тот матч закончился со счётом 5:1.

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К слову, команды ушли на перерыв при счёте 3:2 в пользу "Барселоны".