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Спустя 11 лет. Защитник Барселоны стал самым молодым автором гола за клуб на своей позиции

Испания

Вот это матч!

Спустя 11 лет. Защитник Барселоны стал самым молодым автором гола за клуб на своей позиции

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Защитник "Барселоны" стал самым молодым автором гола за клуб на своей позиции.

На 21-й минуте кубкового матча против "Атлетико" дебютным голом отметился защитник Пау Кубарси. По информации Opta, в возрасте 18 лет и 34 дня он стал самым молодым защитником, забившим за "Барселону" как минимум с сезона 2013/14.

"Барселона" сравняла счёт с "Атлетико", а позже вышла вперёд. Первый тайм закончился со счётом 3:2.

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Это четвёртый матч защитника в Кубке Испании. Также Кубарси отметился тремя передачами в Ла Лиге.

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Источник:
Opta Jose
Опубликовал: Владислав Прийменко
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