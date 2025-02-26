Спустя 11 лет. Защитник Барселоны стал самым молодым автором гола за клуб на своей позиции

Защитник "Барселоны" стал самым молодым автором гола за клуб на своей позиции.

На 21-й минуте кубкового матча против "Атлетико" дебютным голом отметился защитник Пау Кубарси. По информации Opta, в возрасте 18 лет и 34 дня он стал самым молодым защитником, забившим за "Барселону" как минимум с сезона 2013/14.

"Барселона" сравняла счёт с "Атлетико", а позже вышла вперёд. Первый тайм закончился со счётом 3:2.

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Это четвёртый матч защитника в Кубке Испании. Также Кубарси отметился тремя передачами в Ла Лиге.