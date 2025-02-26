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Кубок короля. Барселона – Атлетико 4:4. Футбольная феерия в Каталонии

Испания
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"Барселона" и "Атлетико" порадовали болельщиков забитыми голами в первом полуфинале кубка Испании

Кубок короля. Барселона – Атлетико 4:4. Футбольная феерия в Каталонии

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Михаил Качайло Автор UA-Футбол
Новина українською

Перед матчем у команды были определенные кадровые проблемы. У "Барселоны" не сыграли травмированные Кристенсен, Тер Штеген и Берналь, в заявку на матч не попал Фати. В запасе неожиданно оказался Левандовски, а место центрального нападающего занял Ферран Торрес.

У "Атлетико" не играли травмированные Коке и Аспиликуэта. Место в воротах традиционно для кубковых матчей занял Муссо.

Уже на первых секундах опасно по воротам "Барселоны" головой пробивал Альварес, но Щенсни перевел мяч на угловой. После розыгрыша углового Гризманн сделал подачу в штрафную, Лангле продолжил на дальнюю стойку, где одинокий Альварес замкнул передачу. 0:1.

Через несколько минут Альварес перехватил мяч на своем поле, выбежал в контратаку и отдал разрезную передачу на сблизившегося со Щенсны и пробившего в правый угол Гризманна. 0:2. Настоящий шок для каталонцев!

Хозяева поля не отчаялись и побежали отыгрываться. Хороший момент имел Ферран Торрес. Он вышел лицом к лицу с голкипером, но пробить Муссо не сумел.

"Барселона" продолжила атаковать и вскоре отквитала один гол. Педри из района одиннадцатиметровой отметки замкнул прострел Кунде после прохода по правому флангу. 2:1. Окрыленная успехом "Барселона" понеслась в атаку и уже через 2 минуты счет стал равным. Это Кубарси замкнул очередную подачу Рафиньи с углового 2:2. Безумное начало от обеих команд!

После четырех забитых голов темп игры на время успокоился. Благодаря великолепному рывку Ферран Торрес оказался в штрафной, но его сильный удар отчаянно заблокировал защитник.

В конце первого тайма каталонцы вышли вперед. Иньиго Мартинес во время подачи углового остался одинок на дальней стойке и головой вогнал круглого в сетку. 3:2. Еще до финального свистка Ламин Ямаль с помощью дриблинга добрался до предела штрафной и блестяще пробил в левый угол ворот, но Хуан Муссо выполнил очередной замечательный сейв. Ох и сюжет мы увидели в первом тайме!

Старт второго тайма последовал за мадридцами. Антуан Гризманн совершил рывок в направлении ворот соперника и пробил по центру из-за пределов штрафной, но Щенсны выполнил удивительный сейв. В течение одной минуты в штрафной каталонцев после контактов с игроками "Барселоны" падали Гризманн и Галлагер, но арбитр лишь показал продолжать игру.

"Подвиг" игроков "Атлетико" через несколько минут повторил Ямаль, но и здесь арбитр никак не отреагировал.
На 72-й минуте Серлот сравнял счет, но Эрнандес Эрнандес отменил гол из-за положения вне игры. А еще через 2 минуты "сине-гранатовые" увеличили преимущество в счете. Ямаль на правом фланге обыграл Мандава и выкатил мяч на пустые ворота, где Левандовски вогнал его в сетку. 4:2.

Буквально через 2 минуты Левандовски мог окончательно снять вопрос о победителе, но пробил совсем рядом со штангой. На 84-й минуте Корреа отдал передачу с левого фланга на линию штрафной, где Льоренте расстрелял ворота Щенсны. 4:3. Интрига жива.

Уже в добавленное арбитром время Самуэл Лино отдал пас в штрафную на Серлота, который ударом с близкого расстояния отправил мяч в сетку. 4:4.

Фантастический матч с двумя камбэками подарили нам команды. Они поочередно владели инициативой, поэтому результат в целом закономерен. После первого матча ничего в этой паре не понятно, так что судьба путевки в финал решится в Мадриде уже в апреле.

1/2 финала кубка Испании
"Барселона" - "Атлетико" 4:4
Голы: Педри, 19, Кубарси, 21, Мартинес, 41, Левандовски, 74 – Альварес, 1, Гризманн, 6, Льоренте, 84, Серлот, 90+3.

"Барселона": Щенсны – Бальде, Мартинес, Кубарси, Кунде – Педри (Э. Гарсия, 85), де Йонг, Ольмо (Гави, 68) – Ямаль, Ф. Торрес (Левандовски, 68), Рафинья (Ф. Лопес, 85).

"Атлетико": Муссо - Галан (Мандава, 55), Лангле, Хименес, Льоренте - Галлагер (Молина, 60), Де Пауль (Корреа, 68), Барриос, Симеоне (Лино, 55) - Альварес, Гризманн (Серлот, 68).

Предупреждения: Галан, 16, Хименес, 82, Барриос, 88, Серлот, 90+1.

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1 голосов
Комментарии
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Bаrcelinius
26.02.2025 в 01:21
Среалу сильно повезёт, если Барса не выйдет в финал.
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Комментарии 25
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Bаrcelinius
26.02.2025 в 01:21
Среалу сильно повезёт, если Барса не выйдет в финал.
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2
1
oda1979 (Запорожье)
26.02.2025 в 01:19
Шлемазлы вылетели?
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1
3
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Bаrcelinius
26.02.2025 в 01:29
Завтра.
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1
0
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Bаrcelinius
26.02.2025 в 00:53
За Баррана Торрмоза говорить? Нет? Вот и я так думаю. Барран он и в Африке баран.
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1
2
Море23 (Одесса)
26.02.2025 в 01:21
Ну у торесса хоть моменты были а где был ольмо ?
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0
0
Море23 (Одесса)
26.02.2025 в 01:22
Другой подмены поляку нет просто
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0
0
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Bаrcelinius
26.02.2025 в 00:49
Ошибки Флика: 1. Выход Ольмо в старте. 2. Слишком поздние замены. 3. Невыход Араухо на замену. Вывод: надо лучше похмеляться.
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Spokoyno (Київ)
26.02.2025 в 01:09
Ошибка Фліка, що наразі у Симеоне основні гравці десь на триста хвилин менше відбігали! Ви ж бачили, які "порожні очі" були у головних виконавців блаугранес! А їх змінив і команда взагалі зупинилася! У тому числі і недовіра тренера губить гравців! Ель Чоло вимагає від своїх гравців бігти-боротися і намагається правильно розподілити навантаження, щоб вони таке могли робити! А Ганс все на десяток гравців звалив і вони вже не тягнуть!
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Bаrcelinius
26.02.2025 в 01:27
А разве Ольмо с Араухо сильно заморенные? Нет. Ошибка Флика с Ольмо и с заменами.
 
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AndroNik (Миколаїв)
26.02.2025 в 00:45
Прогноз на найближчий тур чемпіонату. Атлетико злиє свіжому Більбао. Барса переможе Сосьєдад, який матиме на день менше відпочинку. А доля півфіналу вирішиться в Мадриді в квітні.
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Bаrcelinius
26.02.2025 в 00:40
Чисто тренерский проё@ по заменам. Симеоне нагнул Флика. Короче мимо кубка... А какой камбэчище мог быть...
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Море23 (Одесса)
26.02.2025 в 00:42
Может и не мимо кубка но...я хотел бы что бы кубок слили а они и кубок не слили и силы потратили опять Флик чудит
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1
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Michael-K (Івано-Франківськ)
26.02.2025 в 00:48
Те що Сімеоне сильніший Фліка всі і так розуміють- це факт.А от заміни німець ніби й по ділу зробив, Феран і Ольмо слабо зіграли. Інше діло, що заміни аргентинця принесли результат вагоміший...
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Bаrcelinius
26.02.2025 в 00:56
Ольмо должен был выходить во 2 тайме, когда Барса проседает и надо перекрывать бреши.
 
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Andrumas (Düsseldorf)
26.02.2025 в 00:38
Шикарное зрелище! Атлетико респект за футбол вместо традиционного автобуса
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Spokoyno (Київ)
26.02.2025 в 00:36
Це був видовищний матч! Опасався парочки Гризманн – Алварес і вони нанесли разючий удар! Хоч Антуан за відверту затримку, а потім відкидку м’яча жовту повинен був отримувати! Проте Барселона продемонструвала свою стійкість І виграла перший тайм! На Ямале пенальті БУВ… Ламін прокинув м’яч повз суперника та «чесно впав» через ВИСТАВЛЕНУ ногу! Ну і доволі правильне рішення на трошки втомленого суперника трошки несвіжого Роберта на сімдесятій випустити! І знову Флік програв … допустив нічию! Маючи вдвічі дорожчий склад зовсім його загнав! Тому після 4:2 команда майже зупинилася!
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Michael-K (Івано-Франківськ)
26.02.2025 в 00:42
Левандовські, хоч і забив, але більша заслуга в голі Ямаля. А сам два моменти запоров, швидкості не вистачає вже, хоч і на заміну вийшов. Думаю літом на цю позицію потрібно шукати когось, Феран точно не потягне!
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TIRAN (Донецк (Украина!))
26.02.2025 в 00:34
эрнандес эрнандес, 4-4...всё логично)))
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Море23 (Одесса)
26.02.2025 в 00:41
Да судейка опять чистый пенальти не дал .после нытья реала барсу засужевают
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Spokoyno (Київ)
26.02.2025 в 01:13
Так Ямал трошки "підіграв" Проте м'яч прокинув і на виставлену ногу напоровся та впав! ПІДНІЖКА!
 
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Море23 (Одесса)
26.02.2025 в 00:33
Что не хватает флику это умение доигрывать матчи в последнии минуты
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Море23 (Одесса)
26.02.2025 в 00:32
Комментатор 321 .козел
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Bаrcelinius
26.02.2025 в 00:43
Пи@ар генич за среал топит. Сегодня его аж распирало от счастья в конце, чуть не захлебнулся, сс.учара ка.цапская.
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Spokoyno (Київ)
26.02.2025 в 01:15
А я звук виключив! Не по радіо ж футбол демонстрували
 
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Michael-K (Івано-Франківськ)
26.02.2025 в 00:32
Шикарний матч вийшов, дуже видовищний і динамічний! І якщо до такої гри Барселони вже всі звикли, то Атлетико приємно здивував, ніякого автобуса, атакуючий футбол. Ямаль сьогодні в ударі був, один в один обігрував як молодих, хоча сам молодий ))Щенсни схоже на фармацевтів працює, іноді заставляє конкретно нервувати...Нічого в цій парі ще не вирішено, хоч і просрали перемогу каталонці сьогодні!Два камбеки за матч- вперше таке бачу!Цікаво чи таким же захоплюючим буде пів- фінал ЛЧ Реал- Атлетико...
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