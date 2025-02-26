Кубок короля. Барселона – Атлетико 4:4. Футбольная феерия в Каталонии

Перед матчем у команды были определенные кадровые проблемы. У "Барселоны" не сыграли травмированные Кристенсен, Тер Штеген и Берналь, в заявку на матч не попал Фати. В запасе неожиданно оказался Левандовски, а место центрального нападающего занял Ферран Торрес.

У "Атлетико" не играли травмированные Коке и Аспиликуэта. Место в воротах традиционно для кубковых матчей занял Муссо.

Уже на первых секундах опасно по воротам "Барселоны" головой пробивал Альварес, но Щенсни перевел мяч на угловой. После розыгрыша углового Гризманн сделал подачу в штрафную, Лангле продолжил на дальнюю стойку, где одинокий Альварес замкнул передачу. 0:1.

Через несколько минут Альварес перехватил мяч на своем поле, выбежал в контратаку и отдал разрезную передачу на сблизившегося со Щенсны и пробившего в правый угол Гризманна. 0:2. Настоящий шок для каталонцев!

Хозяева поля не отчаялись и побежали отыгрываться. Хороший момент имел Ферран Торрес. Он вышел лицом к лицу с голкипером, но пробить Муссо не сумел.

"Барселона" продолжила атаковать и вскоре отквитала один гол. Педри из района одиннадцатиметровой отметки замкнул прострел Кунде после прохода по правому флангу. 2:1. Окрыленная успехом "Барселона" понеслась в атаку и уже через 2 минуты счет стал равным. Это Кубарси замкнул очередную подачу Рафиньи с углового 2:2. Безумное начало от обеих команд!

После четырех забитых голов темп игры на время успокоился. Благодаря великолепному рывку Ферран Торрес оказался в штрафной, но его сильный удар отчаянно заблокировал защитник.

В конце первого тайма каталонцы вышли вперед. Иньиго Мартинес во время подачи углового остался одинок на дальней стойке и головой вогнал круглого в сетку. 3:2. Еще до финального свистка Ламин Ямаль с помощью дриблинга добрался до предела штрафной и блестяще пробил в левый угол ворот, но Хуан Муссо выполнил очередной замечательный сейв. Ох и сюжет мы увидели в первом тайме!

Старт второго тайма последовал за мадридцами. Антуан Гризманн совершил рывок в направлении ворот соперника и пробил по центру из-за пределов штрафной, но Щенсны выполнил удивительный сейв. В течение одной минуты в штрафной каталонцев после контактов с игроками "Барселоны" падали Гризманн и Галлагер, но арбитр лишь показал продолжать игру.

"Подвиг" игроков "Атлетико" через несколько минут повторил Ямаль, но и здесь арбитр никак не отреагировал.

На 72-й минуте Серлот сравнял счет, но Эрнандес Эрнандес отменил гол из-за положения вне игры. А еще через 2 минуты "сине-гранатовые" увеличили преимущество в счете. Ямаль на правом фланге обыграл Мандава и выкатил мяч на пустые ворота, где Левандовски вогнал его в сетку. 4:2.

Буквально через 2 минуты Левандовски мог окончательно снять вопрос о победителе, но пробил совсем рядом со штангой. На 84-й минуте Корреа отдал передачу с левого фланга на линию штрафной, где Льоренте расстрелял ворота Щенсны. 4:3. Интрига жива.

Уже в добавленное арбитром время Самуэл Лино отдал пас в штрафную на Серлота, который ударом с близкого расстояния отправил мяч в сетку. 4:4.

Фантастический матч с двумя камбэками подарили нам команды. Они поочередно владели инициативой, поэтому результат в целом закономерен. После первого матча ничего в этой паре не понятно, так что судьба путевки в финал решится в Мадриде уже в апреле.

1/2 финала кубка Испании

"Барселона" - "Атлетико" 4:4

Голы: Педри, 19, Кубарси, 21, Мартинес, 41, Левандовски, 74 – Альварес, 1, Гризманн, 6, Льоренте, 84, Серлот, 90+3.

"Барселона": Щенсны – Бальде, Мартинес, Кубарси, Кунде – Педри (Э. Гарсия, 85), де Йонг, Ольмо (Гави, 68) – Ямаль, Ф. Торрес (Левандовски, 68), Рафинья (Ф. Лопес, 85).

"Атлетико": Муссо - Галан (Мандава, 55), Лангле, Хименес, Льоренте - Галлагер (Молина, 60), Де Пауль (Корреа, 68), Барриос, Симеоне (Лино, 55) - Альварес, Гризманн (Серлот, 68).



Предупреждения: Галан, 16, Хименес, 82, Барриос, 88, Серлот, 90+1.