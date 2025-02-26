Слова лишние. Барселона – Атлетико 4:4. Обзор первого матча ½ Кубка Испании

"Матрасники" шокировали хозяев, дважды отличившись до 6-й минуты, но еще до перерыва каталонцы оформили камбек. Во втором тайме "сине-гранатовые" увеличили преимущество до двух мячей, но "кольчонерос" сражались до финального свистка.

Встреча в Мадриде пройдет 2 апреля.

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Смотрите обзор первого матча ½ Кубка Испании

Барселона. Эстадио Олимпико, 40 915 зрителей

Барселона – Атлетико 4:4

Голы: Педри, 19, Кубарси, 21, Мартинес, 41, Левандовский, 74 – Альварес, 1, Гризманн, 6, Льоренте, 84, Серлот, 90+3