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Слова лишние. Барселона – Атлетико 4:4. Обзор первого матча ½ Кубка Испании

Испания
Обновлено

0:2, 4:2, 4:4!

Слова лишние. Барселона – Атлетико 4:4. Обзор первого матча ½ Кубка Испании

Фото - Pedro Salado / Getty Images

Новина українською

"Матрасники" шокировали хозяев, дважды отличившись до 6-й минуты, но еще до перерыва каталонцы оформили камбек. Во втором тайме "сине-гранатовые" увеличили преимущество до двух мячей, но "кольчонерос" сражались до финального свистка.

Встреча в Мадриде пройдет 2 апреля.

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Смотрите обзор первого матча ½ Кубка Испании

Барселона. Эстадио Олимпико, 40 915 зрителей

Барселона – Атлетико 4:4

Голы: Педри, 19, Кубарси, 21, Мартинес, 41, Левандовский, 74 – Альварес, 1, Гризманн, 6, Льоренте, 84, Серлот, 90+3

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Источник:
Megogo
Опубликовал: Александр Симченко
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