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Ханси Флик: Мы можем победить на Метрополитано

Испания

Нужно работать

Ханси Флик: Мы можем победить на Метрополитано

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Главный тренер "Барселоны" Ханси Флик остался доволен выступлением своей команды в первом полуфинальном матче Кубка Испании. Поединок завершился зрелищной ничьей 4:4, а после игры немецкий специалист поделился своими мыслями на пресс-конференции.

"Это не лучший результат, но впереди еще одна игра. Мы можем победить на "Метрополитано".

Это фантастическая команда с великолепными игроками. Они смогли надавить на нас в финальные минуты и сравнять счет. Мне не понравилось, как мы пропустили последний гол. Мы молодая команда, и нам нужно работать, чтобы улучшиться и учиться на своих ошибках. Мы доминировали в течение 70 минут, хорошо оборонялись, но нам нужно работать над тем, чтобы не пропускать такие мячи, как последний.

Мы на правильном пути. Команда уверена в себе, и это хорошо. Мы смотрим в будущее с позитивом, ведь многие игроки находятся в отличной форме. Я доволен на 95%, поэтому надо работать дальше", - сказал Флик.

Добавим, что ответный матч между командами состоится 2 апреля на домашнем стадионе "Атлетико".

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Источник:
FC Barcelona
Опубликовал: Алексей Полищук
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