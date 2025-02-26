Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Ханси Флик: Мы можем победить на Метрополитано
Нужно работать
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Главный тренер "Барселоны" Ханси Флик остался доволен выступлением своей команды в первом полуфинальном матче Кубка Испании. Поединок завершился зрелищной ничьей 4:4, а после игры немецкий специалист поделился своими мыслями на пресс-конференции.
"Это не лучший результат, но впереди еще одна игра. Мы можем победить на "Метрополитано".
Это фантастическая команда с великолепными игроками. Они смогли надавить на нас в финальные минуты и сравнять счет. Мне не понравилось, как мы пропустили последний гол. Мы молодая команда, и нам нужно работать, чтобы улучшиться и учиться на своих ошибках. Мы доминировали в течение 70 минут, хорошо оборонялись, но нам нужно работать над тем, чтобы не пропускать такие мячи, как последний.
Мы на правильном пути. Команда уверена в себе, и это хорошо. Мы смотрим в будущее с позитивом, ведь многие игроки находятся в отличной форме. Я доволен на 95%, поэтому надо работать дальше", - сказал Флик.
Добавим, что ответный матч между командами состоится 2 апреля на домашнем стадионе "Атлетико".
Популярное сейчас
- Кубок короля. Барселона – Атлетико 4:4. Футбольная феерия в Каталонии
- Украина начнет новый сезон ниже России. УЕФА снова насчитал РФ баллы в Таблице коэффициентов
- Женская сборная Украины выиграла матч против Хорватии в Лиге Наций
- Президент Ла Лиги: Ольмо не должен доигрывать сезон Ла Лиги в составе Барселоны
- Ради любви: одна из самых красивых футболисток покинула свой клуб
- У Трубина проблемы? Тренер Бенфики порассуждал о вратарской позиции в команде