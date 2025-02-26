Лидер Барселоны прокомментировал матч против Атлетико

Полузащитник "Барселоны" Педри, который забил первый гол своей команды во вчерашнем матче, сожалеет об упущенном шансе и признает, что команда снова допустила те же ошибки, что и в первом круге.

Педри считает, что в концовке матча не стоит настолько высоко поднимать линию обороны и вспоминает о подобном случае в матче Ла Лиги против "Атлетико".

"Это не худший результат, но когда ведешь 4:2 и в конце концов играешь вничью - это сложно. Уже было такое в чемпионате, когда мы в последние минуты теряли преимущество, и сейчас снова повторяем это. Нам нужно учиться на таких моментах, особенно контролировать мяч, не поднимать так высоко линию обороны. Это вещи, которые надо исправить, но еще есть ответный матч, и мы будем биться до конца. Начало было тяжелым - быстрые два гола нас поразили, но мне понравилась наша реакция. Мы хорошо отыгрались. Когда выходим вперед, нам нужно действовать спокойнее. Понятно, что мы поедем на ответный матч и будем бороться до конца. Когда мы в форме, нас очень тяжело обыграть. Играть в Мадриде будет тяжело, ведь "Атлетико" всегда давит, особенно на своем поле", - сказал Педри.

Добавим, что ответный матч между командами состоится 2 апреля на домашнем стадионе "Атлетико".