Симеоне - после 4:4 с Барсой: Все должно было случиться именно так

Главный тренер "Атлетико" Диего Симеоне дал комментарий после ничьи в первом матче 1/2 финала Кубка Испании против "Барселоны" (4:4).

"Мы можем поработать над угловыми, потому что не очень хорошо защищались в таких ситуациях. Соперник лучше начал второй тайм, счет стал 4:2, был момент у Гризманна. Думаю, замены придали команде свежести и смелости на последних рубежах для атаки с большим количеством игроков.

Поединок был непростым, и футболисты проявили дух соперничества, которым я восхищаюсь. Открытая игра, очень сложный соперник, но у нас есть все необходимое, чтобы побеждать. До 2-го апреля еще много времени, впереди много игр. Придет время, когда нужно будет думать об ответном матче.

Два пропущенных гола со стандартов расстраивают нас. Мы можем поработать над этим. Но это был матч, в котором все должно было случиться именно так. Против такой команды, как "Барселона", нельзя не забивать. Чтобы их обыграть, нужны голы. Было бы нелегко изменить ситуацию при счете 2:4 на их поле.

Команда старается до конца создавать моменты. У нас есть свежие футболисты, которые выходят на поле и играют отлично. Важно, чтобы каждый выкладывался по максимуму. Мы продолжим бороться так, как делаем это сейчас.

При счете 2:0 я сказал себе: "Не стоит так радоваться, потому что все будет не так просто". Когда счет стал 2:2, я подумал, что это может случиться. Итоговый счет 4:4, несомненно, очень порадовал наших болельщиков", – сказал Симеоне.