Ставка на Лунина. Стала известна заявка Реала на матч с Сосьедадом

Пресс-служба мадридского "Реала" опубликовала заявку на полуфинальную игру Кубка Испании против "Реал Сосьедада".

В список из 21-го футболиста не попал основной голкипер "сливочных" Тибо Куртуа. Ожидается, что его заменит в рамке ворот украинец Андрей Лунин.

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Также не сыграют с басками Федерико Вальверде (проблемы с подколенным сухожилием) и Килиан Мбаппе.

Поединок "Реал Сосьедад" - "Реал Мадрид" состоится сегодня, 26 февраля. Начало - в 22:30 по Киеву.