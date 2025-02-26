Реал Сосьедад – Реал. Cмотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча кубка Испании

На стадии 1/2 финала Кубка короля в первом матче "Реал Сосьедад" будет принимать "Реал" из Мадрида. Баски занимают лишь 9-ю позицию в турнирной таблице Примеры, поэтому попытаются пробиться в еврокубки через кубок Испании. У мадридского "Реала" стоит задача победить во всех турнирах и пока "королевский клуб" имеет на это шансы.

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Поединок 1/2 финала кубка Испании сезона 2024/2025 "Реал Сосьедад" – "Реал" состоится в среду, 26 февраля 2025 года, в 22:30 Матч можно будет посмотреть на OTT-платформе MEGOGO, на телеканале Megogo Футбол-1.

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