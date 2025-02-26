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Сыграет против Реала? Известен вердикт по дисквалификации Антони

Испания
Обновлено

Опубликовано официальное заявление от дисциплинарного комитета

Сыграет против Реала? Известен вердикт по дисквалификации Антони

Getty Images / Global Images Ukraine

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Дисциплинарный комитет Королевской федерации футбола Испании (RFEF) сделал официальное заявление относительно апелляции "Бетиса" по красной карточке Антони, которую бразилец получил в матче 25-го тура Ла Лиги против "Хетафе" (1:2).

В сообщении говорится о том, что дисквалификация 24-летнего вингера была отменена. Таким образом Антони может принять участие в поединке против мадридского "Реала", который состоится в субботу 1-го марта.

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"Бетис" уже сообщил арендованному у "Манчестер Юнайтед" нападающему о решении и узнал его реакцию.

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Напомним, что Антони отметился 3 голами и 2 ассистами в 6 матчах за "Бетис" во всех турнирах.

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Источник:
Real Betis Balompié
Опубликовал: Андрей Журба
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