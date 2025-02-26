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Сыграет против Реала? Известен вердикт по дисквалификации Антони
Опубликовано официальное заявление от дисциплинарного комитета
Getty Images / Global Images Ukraine
Дисциплинарный комитет Королевской федерации футбола Испании (RFEF) сделал официальное заявление относительно апелляции "Бетиса" по красной карточке Антони, которую бразилец получил в матче 25-го тура Ла Лиги против "Хетафе" (1:2).
В сообщении говорится о том, что дисквалификация 24-летнего вингера была отменена. Таким образом Антони может принять участие в поединке против мадридского "Реала", который состоится в субботу 1-го марта.
"Бетис" уже сообщил арендованному у "Манчестер Юнайтед" нападающему о решении и узнал его реакцию.
????????????— Real Betis Balompié ???????? (@RealBetis) February 26, 2025
La cara que se te queda cuando sabes que Antony jugará finalmente el #RealBetisRealMadrid.
El Comité de Competición atiende las alegaciones del club… ¡y retira la tarjeta roja! pic.twitter.com/fXFfK8Z9Bm
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Напомним, что Антони отметился 3 голами и 2 ассистами в 6 матчах за "Бетис" во всех турнирах.
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