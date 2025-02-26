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Защитник Реала получил новую травму
Клуб сообщил о физическом состоянии игрока
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Центральный защитник мадридского "Реала" получил новую травму.
В официальном заявлении "сливочных" говорится о том, что 28-летний Хесус Вальехо получил повреждение левой ноги. После медицинского обследования у испанского футболиста была диагностирована травма двуглавой мышцы стагне. Точные сроки восстановления игрока на данный момент не называются.
Parte médico de Vallejo.— Real Madrid C.F. (@realmadrid) February 26, 2025
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Добавим, что в этом сезоне Хесус Вальехо принял участие лишь в одном матче чемпионата Испании, выйдя на 10 минут в матче с "Алавесом" (3:2).
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