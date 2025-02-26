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Защитник Реала получил новую травму

Испания

Клуб сообщил о физическом состоянии игрока

Защитник Реала получил новую травму

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Центральный защитник мадридского "Реала" получил новую травму.

В официальном заявлении "сливочных" говорится о том, что 28-летний Хесус Вальехо получил повреждение левой ноги. После медицинского обследования у испанского футболиста была диагностирована травма двуглавой мышцы стагне. Точные сроки восстановления игрока на данный момент не называются.

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Добавим, что в этом сезоне Хесус Вальехо принял участие лишь в одном матче чемпионата Испании, выйдя на 10 минут в матче с "Алавесом" (3:2).

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Источник:
Real Madrid
Опубликовал: Андрей Журба
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