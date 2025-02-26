Ключевой футболист "Атлетика" получил травму в матче Ла Лиги.

В поединке 25-го тура чемпионата Испании против "Реал Вальядолида" (7:1) Ойан Сансет был вынужден покинуть поле на 68-й минуте из-за дискомфорта.

После медицинского обследования у 24-летнего испанца было диагностировано повреждение мышц правого бедра средней степени тяжести. Футболист начнет процесс реабилитации, впрочем сроки его возвращения не уточняются.

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В этом сезоне Ойан Сансет отметился 14 голами и тремя ассистами в 26 матчах на клубном уровне.