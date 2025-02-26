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Ключевой футболист Атлетика получил травму в матче Ла Лиги
Игрок рискует пропустить несколько недель
Getty Images / Global Images Ukraine
Ключевой футболист "Атлетика" получил травму в матче Ла Лиги.
В поединке 25-го тура чемпионата Испании против "Реал Вальядолида" (7:1) Ойан Сансет был вынужден покинуть поле на 68-й минуте из-за дискомфорта.
???? PARTE MÉDICO I Oihan Sancet@ImqEuskadi I #AthleticRealValladolid #AthleticClub ????— Athletic Club (@AthleticClub) February 26, 2025
После медицинского обследования у 24-летнего испанца было диагностировано повреждение мышц правого бедра средней степени тяжести. Футболист начнет процесс реабилитации, впрочем сроки его возвращения не уточняются.
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В этом сезоне Ойан Сансет отметился 14 голами и тремя ассистами в 26 матчах на клубном уровне.
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