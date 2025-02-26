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Тренер Реал Сосьедада поделился ожиданиями от матча против Реала в Кубке Испании

Испания

Альгуасиль выступил на пресс-конференции

Тренер Реал Сосьедада поделился ожиданиями от матча против Реала в Кубке Испании

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Главный тренер "Реал Сосьедада" Иманоль Альгуасиль поделился ожиданиями от полуфинального матча Кубка Испании против мадридского "Реала".

"Мы счастливы, что вышли в полуфинал", - сказал Альгуасиль. "Мы играем дома, перед нашими болельщиками. Как победить их? Нам придется сделать все, против команды такого уровня нельзя всегда высоко прессинговать, иногда они заставят нас быть компактными и отступать.

Мы также знаем, что они очень мощны в розыгрыше стандартов, они лучшие во всем, они создают моменты против команд, которые отступают, и против команд, которые прессингуют, именно поэтому они выигрывают все, что выигрывают".

Поединок 1/2 финала кубка Испании "Реал Сосьедад" - "Реал" состоится 26 февраля 2025 года в 22:30 по Киеву.

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Реал Сосьедад (Сан-Себастьян) Реал (Мадрид) Иманоль Альгуасиль
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Источник:
Football-Еѕраna
Опубликовал: Екатерина Власова
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