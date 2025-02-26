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Валенсия продлила сотрудничество со своим центрбеком
Гасеровски подписал новое соглашение со своим клубом
ФК "Валенсія"
"Валенсия" объявила о продлении контракта с молодым центральным защитником Яреком Гасеровски.
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Новое соглашение рассчитано до лета 2027 года.
Ярек в текущем сезоне сыграл 18 матчей - 1234 минуты.
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