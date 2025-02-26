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Реал заинтересовался опорником Сосьедада

Испания

Мартин Субименди может сменить команду

Реал заинтересовался опорником Сосьедада

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Мадридский "Реал" заинтересовался опорным полузащитником "Реал Сосьедада" Мартином Субименди.

Как сообщает издание AS, "сливочные" рассматривают возможность подписания 26-летнего испанца летом, когда, вероятно, команду покинет Лука Модрич.

Добавим, что контракт Субименди с "Реал Сосьедадом" содержит пункт о выкупе за 60 миллионов евро.

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Реал Сосьедад (Сан-Себастьян) Реал (Мадрид) Мартин Субименди
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Источник:
AS
Опубликовал: Екатерина Власова
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