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Стало известно, почему Мбаппе пропустит первый матч Реала в полуфинале Кубка Испании

Испания

Об этом пишет Фабрицио Романо

Стало известно, почему Мбаппе пропустит первый матч Реала в полуфинале Кубка Испании

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

В среду, 26 февраля, состоится первый полуфинальный матч Кубка Испании, в котором "Реал Сосьедад" примет мадридский "Реал".

Тем не менее, "сливочные" будут играть без своей звезды - Килиана Мбаппе. По сообщениям Фабрицио Романо, французский нападающий пропустит матч из-за плохого самочувствия из-за удаления зуба.

Начало поединка "Реал Сосьедад" - "Реал" запланировано на 22:30 по киевскому времени.

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Реал Сосьедад (Сан-Себастьян) Реал (Мадрид) Килиан Мбаппе
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1 голосов
Источник:
Fabrizio Romano
Опубликовал: Екатерина Власова
Комментарии
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Bаrcelinius
26.02.2025 в 20:47
Вот, из-за такой хйни миллионеры уже не играют???
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0
2
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Комментарии 2
avatar
Bаrcelinius
26.02.2025 в 20:47
Вот, из-за такой хйни миллионеры уже не играют???
Ответить
0
2
La Scala (Milano)
26.02.2025 в 21:02
Підар беззубий, тобі не зрозуміти
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1
0

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