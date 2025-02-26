Испания
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Стало известно, почему Мбаппе пропустит первый матч Реала в полуфинале Кубка Испании
Об этом пишет Фабрицио Романо
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
В среду, 26 февраля, состоится первый полуфинальный матч Кубка Испании, в котором "Реал Сосьедад" примет мадридский "Реал".
Тем не менее, "сливочные" будут играть без своей звезды - Килиана Мбаппе. По сообщениям Фабрицио Романо, французский нападающий пропустит матч из-за плохого самочувствия из-за удаления зуба.
Начало поединка "Реал Сосьедад" - "Реал" запланировано на 22:30 по киевскому времени.
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Bаrcelinius
26.02.2025 в 20:47
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