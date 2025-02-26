Стало известно, почему Мбаппе пропустит первый матч Реала в полуфинале Кубка Испании

В среду, 26 февраля, состоится первый полуфинальный матч Кубка Испании, в котором "Реал Сосьедад" примет мадридский "Реал".

Тем не менее, "сливочные" будут играть без своей звезды - Килиана Мбаппе. По сообщениям Фабрицио Романо, французский нападающий пропустит матч из-за плохого самочувствия из-за удаления зуба.

Начало поединка "Реал Сосьедад" - "Реал" запланировано на 22:30 по киевскому времени.