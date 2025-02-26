Трансферные приоритеты Реала: где нужны новые игроки?

Мадридский "Реал" входит в тройку лучших атакующих линий нашей планеты здесь и сейчас. Испанцы долгое время мечтали о Киллиане Мбаппе и вот пазл сложился. В центральной линии полузащиты вопрос совершенно нет. Там все надежно держится за счет таких ветеранов как Модрич, а также молодых талантов как Вальверде и Беллингем. Но вот в этом сезоне "королевский" клуб столкнулся с трудностями в обороне. Травма Карвахаля потрясла многих, так как именно он являлся тем игроком, который выполнял невероятной количество теневой работы. После мы уже увидели травмы и центральной линии обороны, которые время от времени восстанавливались, но после снова вылетали.



Так не могло продолжаться вечно. Перес заранее решил подойти к вопросу и постарался урегулировать его в привычной для себя манере. А именно найти игроков, у которых заканчивается контракт ближайшим летом и одурманить их невероятным предложением. А там все просто, высокая зарплата и конечно же подписной бонус. Выигрывают все, кроме конечно клуба, который не смог удержать своего футболиста.



Есть смысл поговорить об обороне "Реала", а главное разобраться кому же следует перейти в "галактикос", чтобы улучшить ситуацию. На данный момент рынок защитников не так уж и велик, но из чего выбрать мы найдем.

Правый защитник: альтернатива Карвахалю

После травмы испанского защитника "Реал" сразу же ощутил эту потерю. Друзья тут же поддержали Карвахаля. Теннисист Карлос Алькарас обратился к своему товарищу, игроку "Реала" после матча "королевского" клуба против "Вильярреала".

"Ты вернешься сильнее" – написал Карлито на своей официальной странице в Instagram.

Также в стороне не смог остаться и легенда мирового тенниса Рафаэль Надаль.

"Много сил и поддержки, Дани" – прокомментировал ситуацию Рафа.

Единственным, кто был в составе и мог заменить Дани оказался Васкес. Безусловно это не полноценная замена, но в тех условиях было некуда деваться. Спустя большую часть сезона мы начинаем понимать, что Лукас был не худшим вариантом. Основная задача данной позиции является передача в сторону атаки, а с этим у испанца проблем нет от слова совсем. Его показатель точности паса составляет более 90%.

Сейчас мы видим, что Васкес также не вечен и может получить травму в самый неподходящий момент. Главное, что у "Реала" есть Карло Анчелотти. Этот футбольный гений найдет решение любой проблемы. Оказывается, что Вальверде может весьма неплохо смотреться на позиции правого защитника. Естественно, это не на постоянной основе, но как временное решение кадровых проблем – идеально.



Вот мы и подошли к тому, что правый защитник нужен мадридскому "Реалу". Как уже говорилось ранее, Перес желает заполучить игрока бесплатно, по истечению его контракта. Подходящим человеком под это описания является Арнольд из "Ливерпуля". Англичанин так и не подписал соглашение со своей текущей командой и с большой долей вероятности окажется в "Реале" ближайшим летом. В контексте точного паса и контроля мяча он полностью уступает Васкесу. Показатели в 77% и 39% соответственно заставляют задуматься о необходимости такого игрока в составе "королевского" клуба. Единственное в чем превосходит Трент, так это в отборе мяча и здесь его показатель 67%, а у Васкеса 63%.



Как мы видим разница не особо существенна. Плюс ко всему можно отметить, что Трент более атакующий игрок и возможно смотрелся бы лучше в линии полузащиты. Как пример – это последний матч "Ливерпуля" против "Манчестер Сити", где Доку на славу покуражился и совершил аж 11 обводок англичанина за игру. Результат, конечно, не очень, но главным козырем Трента выступает то, что он приходит бесплатно.



И в заключении темы Арнольда я бы хотел отметить, что испанский и английский чемпионаты – это колоссальная разница. Зачастую игрок, который является посредственным защитником в АПЛ может раскрыть в Испании совершенно иначе. Нужно лишь только подстроиться под стиль чемпионата, а в этом я думаю поможет Анчелотти и поддержат партнеры по команде. Учитывая последние инсайды, то Трент отказался подписывать подписывать соглашение с "Ливерпулем" и согласовал условия личного контракта с "Реалом".

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Не стоит забывать, что Джуд Беллингем является лучшим другом Трента и безусловно выступает одним из факторов, почему стоит выбрать "Реал". Полузащитник неоднократно упоминал своего товарища в интервью.

"Хотел бы я сыграть с Трентом в одной команде? Мы играем с ним вдвоем за сборную Англии. Сейчас он играет за "Ливерпуль", поэтому я считаю, что это будет неуважительно, если я буду говорить о нем здесь, в Ливерпуле, накануне важного матча". "Я не хочу создавать дополнительное давление вокруг него. Он мой хороший друг, которого я очень ценю. Я лишь желаю ему всего наилучшего, но не в завтрашнем матче (смеется). Посмотрим, что будет дальше", — добавил Беллингем.

Левый защитник: замена Ферлану Менди

Ферлан Менди, хоть и надежен в обороне, но не предлагает достаточного креатива в атаке. "Реал" уже давно ищет атакующего левого защитника, который сможет дать команде больше гибкости. Время от времени Анчелотти пытался наигрывать на эту позицию Камавингу. Но здесь очень похожа история на предыдущую, где полузащитник вынужден опускаться на позицию линии обороны. Это не есть хорошо, так как номинально такой футболист будет приносить больше на своей родной позиции. А так выходит, что полузащита теряет игрока, а на позиции защитника он не приносит должной пользы.

Немного нужно поговорить о цифрах. Менди может и не так эффективен в атаке, но его отличительной чертой выступает точность паса. Притом важным фактором является как короткая, так и длинная передача. В условиях современного футбола без паса далеко не уедешь. Ферлан отдает короткую передачу с точностью в 95%, а длинную 78%. Отбор мяча здесь также на должном уровне и составляет 82%. Вот над контролем нужно поработать, потому как все, что связано с владением у Менди хромает.

Старый добрый вариант. Альфонсо Дэвис мог оказаться в "Реале" абсолютно бесплатно. Долгое время "Бавария" никак не могла продлить контракт и "королевский" клуб уже потирал ручки и готов был забрать футболиста. Правда защитник все-таки нашел точки соприкосновения и продлил соглашение. И теперь для "Реала" получается непростая задача. И на ум первым делом приходят только двое игроков. Тео Эрнандес из "Милана" и Марк Кукурелья из "Челси".



По первому варианту все банально просто. "Милан" сенсационно вылетел из Лиги чемпионов из-за глупого решения защитника. За этот инцидент Тео понесет наказание в виде штрафа, а также он будет продан в ближайшее трансферное окно. "Реал" неоднократно упоминал данную фамилию в списке своих желаний. Но учитывая сложный характер не факт, что он пойдет клубу. Конечно, его передачи весьма неплохи и составляют 90%. В обороне он также эффективен, как при обычном отборе (75%), так и на "втором" этаже (65%). Если "Реал" действительно все еще заинтересован в Тео, тогда можно попробовать заполучить его немного дешевле после случая с симуляцией и удалением.

А вот второй вариант больше подходит под список ротации состава. Кто бы что не говорил, но Кукурелья не стоит тех денег, которые за него отдал "Челси". Да и вариант для "Реала" не самый очевидный, но на первый план выходит стоимость. Давайте начнем с того, что Марк имеет схожий пас (90%) со своими коллегами. Все что касается обороны и контроля мяча уходит на задний план. Но не стоит забывать, что Кукурелья при этом играет в АПЛ. А также его ценник на порядок ниже вышеперечисленных футболистов.



Так как "Челси" нельзя назвать трансферным гением здесь можно попробовать предложить сумму немного меньше той, что указана в профиле игрока и надеется на согласие клуба. Как не крути, но ротация важна на таком уровне, на котором находится мадридский "Реал". Здесь и Кубок Испании, и Лига чемпионов, а также не стоит забывать о домашнем чемпионате. Так что на одном основном составе далеко не уедешь.

Центральный защитник: нужно ли усиление?

Антонио Рюдигер и Эдер Милитао — надежная пара, но бразилец восстанавливается после серьезной травмы. Давид Алаба также нестабилен из-за повреждений, а потому покупка нового центрального защитника может быть актуальной. Но перед этим думаю стоит разобрать молодого таланта, который уже есть в составе "галактикос". Это Рауль Асенсио, которому всего 22 года, а он уже проявил себя на международной арене и сделал это весьма неплохо.



К слову из всех вышеперечисленных игроков испанец имеет наиболее точный пас (93%) и практически идеальный контроль мяча. Учитывая, что это позиция центрального защитника здесь важна игра на "втором" этаже, а здесь у Асенсио все весьма неплохо (70%). Плюс ко всему его последние матчи демонстрируют нам готовность к серьезным вызовам в карьере. Он готов брать на себя ответственность и выручать команду в кризисные отрезки времени. Наконец то мы увидели доверие к молодежи от Карло Анчелотти. А то ведь ранее он регулярно прибегал к выпуску на поле Тчуамени с позиции центрального опорного полузащитника (ЦОП) на центрального защитника (ЦЗ).

До недавних пор в состав "Реала" сватали Лисандро Мартинеса из "Манчестер Юнайтед". К большому сожалению, он травмировался (разрыв крестообразной связки) и сможет вернуться на поле не раньше января 2026 года. И вот здесь уже нужно менять свой фокус и переключаться на более простые чемпионаты. Почему-то все забывают о Португалии, а ведь там всегда есть кого найти. Давайте взглянем на молодого и амбициозного защитника "Спортинга" Гонсалу Инасиу. На фоне остальных он действительно выделяется. Он безупречно участвует в создании голевых моментов (77%), удары на должном уровне (85%) и он крайне редко теряет мяч. Парень молодой (23 года) и ему в самый раз искать клуб на замену.

Тему перехода Забарного мы поднимать не будем, так как я уже рассказывал о возможных местах продолжения карьеры Ильи в одной из своих предыдущих статей. А вот будущего свободного агента можно и проанализировать. Вирджил все еще не продлил контракт с "Ливерпулем". Я думаю, что такой игрок как Ван Дейк не нуждается в представлениях и единственным минусом является его возраст (33 года). И казалось бы, "Реал" не должен хотеть подписывать таких игроков, которым от силы осталось 1-2 сезона на высоком уровне, но нет. Перес желает заполучить Вирджила абсолютно бесплатно и это одна из основных целей "галактикос" на ближайшее трансферное окно.

Уже долгое время шла речь о срочной необходимости усиления линии обороны мадридского "Реала". Неважно, что есть игроки, которые могут присоединиться летом бесплатно. Лучше немного потратиться и заполучить их уже зимой и быть спокойным. Но у Переса свое виденье ситуации и "Реал" остался без помощи новых игроков. А вот сейчас заметно, что старина Карло в очередной раз доказал свое превосходство. Сколько бы не было хейта и громких заголовков в СМИ о его увольнении он взял и прошел "Манчестер Сити" в 1/16 финала Лиги чемпионов. Несмотря на те дыры в обороне он справился с поставленной задачей и продолжает идти за "треблом".



Как бы там не было в конце сезона. Даже если у Анчелотти получится выиграть всевозможные трофеи из оставшихся – летом кровь из носу необходимо раскошелиться. Руководство просто обязаны выделить средства на новых футболистов. К тому же не до конца понятно кто будет тренером. Фамилия Алонсо неоднократно звучит от Переса и фанатов клуба, так что под нового наставника нужно обязательно укрепить основной состав.