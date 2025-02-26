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Реал под следствием: Ла Лига начала дисциплинарное производство из-за критики судейства

Испания

Ведется следствие

Реал под следствием: Ла Лига начала дисциплинарное производство из-за критики судейства

Getty Images/Global Images Ukraine

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Мадридский "Реал" оказался в центре скандала после того, как Ла Лига начала дисциплинарное производство против клуба из-за его критики судейства. "Реал" выразил свое возмущение работой арбитров в резком письме в Федерацию футбола Испании, что вызвало негативную реакцию со стороны других клубов Ла Лиги.

Ла Лига, в свою очередь, считает, что "Реал" нарушил правила, публично критикуя работу арбитров. Дисциплинарный комитет начал расследование, и будет назначен следователь, который определит, должен ли "Реал" быть наказан.

Наказание будет применено к клубу, а не к членам совета директоров. Сроки расследования не определены, но ожидается, что следователю понадобится около месяца, чтобы завершить свою работу.

"Реал" утверждает, что не нарушил никаких правил и имеет право высказывать свое мнение относительно судейства.

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Источник:
Football-Еѕраna
Опубликовал: Екатерина Власова
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