Саудовская Аравия готова предложить за звезду Реала 240 млн евро

Инвестиционный фонд Саудовской Аравии нацелился на звездного вингера мадридского "Реала" Винисиуса Жуниора.

По информации The Telegraph, представители Саудовской Аравии активизируют переговоры по трансферу бразильца уже этим летом. Они готовы выложить за 24-летнего футболиста рекордную сумму - 240 миллионов евро. Винисиусу, в свою очередь, обещают не менее впечатляющий контракт.

"Реал" не против отпустить своего лидера, но только при одном условии - если сам игрок изъявит желание сменить клуб.