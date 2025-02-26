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Саудовская Аравия готова предложить за звезду Реала 240 млн евро

Испания

Реал готов отпустить Винисиуса, но при одном условии

Саудовская Аравия готова предложить за звезду Реала 240 млн евро

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Инвестиционный фонд Саудовской Аравии нацелился на звездного вингера мадридского "Реала" Винисиуса Жуниора.

По информации The Telegraph, представители Саудовской Аравии активизируют переговоры по трансферу бразильца уже этим летом. Они готовы выложить за 24-летнего футболиста рекордную сумму - 240 миллионов евро. Винисиусу, в свою очередь, обещают не менее впечатляющий контракт.

"Реал" не против отпустить своего лидера, но только при одном условии - если сам игрок изъявит желание сменить клуб.

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Источник:
The Telegraph
Опубликовал: Екатерина Власова
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