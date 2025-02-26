Легенда мемов воскресает в Примере: благодаря чему Антони перевоплощается и снова решает

В августе 2022-го Антони перешел в “Манчестер Юнайтед” за 95 миллионов евро. Сумма солидная: на секундочку, вингер является девятнадцатым по дороговизне в истории.

В то же время на Туманном Альбионе мы засвидетельствовали провал — бразилец принял участие в 96 матчах, отметился 12 голами и 5 ассистами. Критически низкое количество полезных действий, куча потерянных моментов и так называемый “волчок”, который использовался, где только можно, превратили нападающего в посмешище. А тут и не заставило себя ждать народное творчество.

Факт аренды в “Бетис” тоже нашел отражение в юмористических кругах. Однако вот сейчас Антони кардинально меняет восприятие. Мы не ожидали, что в 6 поединках за андалусийцев парень оформит 3+2 — между прочим, это в 5 раз больше, чем за последние полсезона в “МЮ”. Почему это произошло? Делимся нашими соображениями.

"Бетис" находится на своем месте и имеет право на ошибку

Вот что ждут от “Бетиса”? Команда может похвастаться одним чемпионством, взятым еще в 1935-м, и тремя кубками Короля, один из которых был оформлен совсем недавно - в 2022-м.

Это не значит, что у “зелено-белых” отсутствуют амбиции (вовсе нет!). Представитель Севильи стремится приобщиться к когорте регулярных участников международных соревнований, что в целом ему и удается — с 2018-го по нынешний день клуб пять раз испытал себя на групповой стадии и во всех случаях квалифицировался в плей-офф.

Также есть шансы зацепиться за национальный кубок — мы об этом упомянули несколькими строчками ранее. Из года в год предпринимаются соответствующие попытки — где-то не особо удачные, а где-то получается запрыгнуть в четвертьфинал и выше.

Словом, “Бетис” имеет планы, они претенциозные, однако значительно более приземленные, чем у “Манчестер Юнайтед”. Уровень страстей стопроцентно не такой, как в Англии — если Антони финиширует с “гелиополитами” шестым-седьмым, хорошо запомнится в Лиге конференций и сделает еще ряд эффектных хайлайтов, то его погладят по голове.

Сегодняшним "красным дьяволам" остается мечтать хотя бы о таких показателях, однако глобально от них стабильно ждут восхождения.

Каждый футболист находится под пристальным наблюдением общественности, едва ли не под микроскопом, тренера готовы фигурально линчевать (доставалось еще Дэвиду Мойесу, теперь по традиции мишень красуется на лбу Рубена Аморима), каждый летает коршуном и требует. Вполне прогнозируемо, что добрая доля хейта вылилась и на голову Антони — с подобной нагрузкой еще попробуй продемонстрировать лучшие качества.

“Бетис” позволяет право на ошибку — сложно представить, как бы глумились британские СМИ, когда бы увидели то же, что образовал бразилец из “Хетафе”. Да, исполнитель оформил шикарный ассист, в который раз претендовал на звание MVP встречи, но в конце наработал на бессмысленную красную карточку. В Испании разве что прозвучало сожаление, но и то ненадолго — сначала удаление сделало невозможным участие против мадридского "Реала", а затем Комитет по проведению соревнований пересмотрел эпизод и аннулировал столь суровое наказание.

Мануэль Пеллегрини давно на должности и умеет реанимировать

Для “зеленых” Мануэль Пеллегрини — это все. Чилийский мэтр работал с коллективами разного рода — от “Ривер Плейт” до “Реала” и “Манчестер Сити”, накопил ценный опыт и удивительно удачно зарекомендовал себя у руля проектов, которые считаются посредственными, но имеют потенциал и настроены расти. Симпатичный “Вильярреал”, которому совсем немного не хватило до финала Лиги чемпионов, классная “Малага”, сейчас — “Бетис” — все являются красноречивыми примерами.

Пеллегрини на своем посту с 2020-го — да, часть фундамента еще заложил Кике Сетьен, однако именно Ману здорово “прокачал” проект, наделил его смыслами и стратегией развития.

Если в Манчестере малозаметные движения, которые бы убедили в прогрессе (а где им, собственно, взяться, если коучи меняются со скоростью света), то в Севилье знают, как действовать — главное, чтобы Пеллегрини как можно дольше руководил командой. Ничуть не удивительно, что менеджер умеет донести идею, вдохновить и подсветить сильные стороны своих подопечных — Антони это осознал мгновенно:

“Самое важное то, что я снова нашел себя. Я счастлив, что наслаждаюсь каждым днем. Дела идут хорошо, когда мы здоровы, счастливы и довольны. В четырех играх я забил три гола и отдал голевую передачу. Я ожидал этого и не ожидал. Сейчас я очень счастлив, переживаю невероятные моменты. Доверие, которое Пеллегрини выразил мне, невероятное, я очень благодарен. Каждый день я просыпаюсь с улыбкой, и это очень важно. Мне нужно быть довольным собой. Это, как у нас в Бразилии. Солнце также помогает, город хороший, я счастлив”.

Если бы нападающий заговорил о солнце с английскими журналистами, те бы покрутили пальцем у виска — вот честно.

Нет никаких сомнений в том, что со своей стороны Пеллегрини сделает достаточный объем работы, чтобы новичок приобрел стабильность. Южноамериканец обладает скиллами, чтобы вдохновить, окрылить и перезагрузить — взять хотя бы Иско. Казалось, что после “Севильи” Аларкон обречен и никому не нужен, но нет — “Бетис” предоставил шанс, и полузащитник сейчас является одним из лидеров как на поле, так и в раздевалке.

Замечательно, что рука мастера почувствовалась сразу — есть вера в то, что Мануэль сможет удержать положительную динамику Антони, да и сам футболист пребывает в ясности, которой стопроцентно не было на Британских островах.

Да и всегда легче начинать с чистого листа

В первых трех поединках Ла Лиги Антони отметился двумя точными ударами. Для сравнения — столько же в АПЛ у Расмуса Гойлунда, но уже в 21 матче. У Джошуа Зиркзе — 3 гола (26 игр), у Гарначо — тоже 3 (25 встреч). Паршивенькие цифры, кто бы что ни говорил.

Вингер за отведенное время совершил 7 ударов в створ ворот, 11 раз прикоснулся к мячу в штрафной, постоянно создавал остроту и “набил” еще много примечательной статистики. Безусловно, адепты английской Премьер-лиги возразят в стиле “Примера исповедует отличный стиль”, “в Испании больше свободного пространства” и будет права.

Но ничто не отменяет ключевой момент — Антони начал с чистого листа, без лишних мыслей и преследований прессой. Выступать в “Бетисе” на самом деле очень комфортно: если “Реал” и “Барселона” — это Юпитер и Сатурн, самые массивные объекты чемпионата, то “зелено-белые” — Плутон, который где-то далеко и почти незаметен. Это удобно для перезагрузки и переосмысления.

Продолжаем наблюдать за развитием этого сюжета, однако не вводим себя сами в заблуждение. Когда Антони только появился на “Олд Траффорд”, то также производил приятное впечатление: в первых трех матчах, — с “Арсеналом”, “Манчестер Сити” и “Эвертоном”, — провел столько же голов.

Поэтому запасаемся попкорном: если бразилец внезапно перегорит, то это даже не беда — столь шикарный мемный "экспонат" точно не пропадет. Болельщики оценят по достоинству.

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